Посевная кампания - 2025 в Казахстане завершена. В кабмине рассказали, как этом году она проходила в новых для аграриев условиях, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба правительства РК

По поручению Главы государства Правительством пересмотрен механизм финансирования сельхозтоваропроизводителей. Начиная с текущего года, льготные кредиты для фермеров стали доступны с декабря 2024-го года, а не в марте – в момент посевной, как было ранее. Это сделано для того, чтобы они могли заранее закупать необходимые ресурсы.

Благодаря мерам господдержки, слаженной работе аграриев и местных исполнительных органов посевная проведена в оптимальные агротехнические сроки. Такой подход позволил досрочно выполнить основные полевые работы, увеличить площади под стратегически важные культуры и обеспечить эффективное обновление материально-технической базы. Тем самым создан прочный фундамент для успешного урожая и дальнейшего развития сельского хозяйства.

Настоящий обзор содержит актуальную информацию о темпах проведения полевых работ, задействованных площадях, динамике по основным зерносеющим регионам, а также ключевых показателях по обеспеченности материально-техническими ресурсами.

Акцент на диверсификацию и эффективность

Посевная кампания 2025 года в Казахстане проходила в условиях изменения подходов к земледелию, с акцентом на диверсификацию сельскохозяйственного производства и снижение зависимости от монокультур. По данным на 6 июня, засеяно 23,7 млн гектаров или 100% от запланированного объема.

Особое внимание было уделено перераспределению посевных площадей в пользу более рентабельных и устойчивых культур. Это позволило не только адаптировать сельское хозяйство к климатическим вызовам, но и учесть рыночные тренды, следуя научно обоснованным нормам севооборота.

В результате были увеличены площади под востребованные культуры:

масличные – 3,4 млн га (на 0,5 млн га больше, чем в прошлом году);

кормовые – 3,3 млн га (плюс 114 тыс. га);

кукуруза на зерно – 167,5 тыс. га;

овощебахчевые – 222,3 тыс. га.

Также наблюдается рост по социально значимым культурам: картофель занимает 83,4 тыс. га – на 11,3 тыс. га больше по сравнению с прошлым сезоном.

В то же время продолжается сокращение площадей под ресурсоемкие культуры, подверженные ценовым колебаниям, такие как пшеница, рис и хлопчатник. Например, площадь под пшеницу составила 13 млн га – на 187 тыс. га меньше, чем в прошлом году.

Таким образом, стратегия по диверсификации посевов укрепляет продовольственную безопасность страны и способствует развитию экспортного потенциала агропромышленного комплекса.

Касательно семенного фонда, то к посевной кампании в 2025 году по республике было заготовлено 2,3 млн тонн семян. Это позволило аграриям своевременно выйти в поле без каких-либо задержек и дефицита ресурсов.

По стране аттестовано 246 субъектов, специализирующихся на производстве и реализации высококачественного семенного материала. Из них 28 хозяйств занимаются производством оригинальных семян, 82 – элитных, еще 136 – семян I, II и III репродукций. Кроме того, 129 организаций получили допуск к реализации импортных семян.

Для повышения доступности качественного посевного материала действует государственная поддержка в виде частичной компенсации затрат на приобретение семян. В зависимости от категории семеноводческого хозяйства и уровня репродукции, государство покрывает от 50% до 70% стоимости закупленных семян.

Ход посевной кампании в основных зерносеющих регионах страны

Основными зерносеющими регионами Казахстана традиционно являются Акмолинская, Костанайская и Северо-Казахстанская области. Именно от результатов в этих регионах во многом зависит продовольственная безопасность страны, поэтому к ним всегда повышенное внимание.

Акмолинская область одной из первых досрочно завершила посевную кампанию, подтвердив статус одного из ведущих аграрных регионов страны. Если в прошлом году на этот же период работы были выполнены лишь на 60%, то в 2025-м область справилась с задачей почти на 3 недели раньше запланированного срока.

Общая посевная площадь составила 5,5 млн га, что на 63 тыс. больше, чем в прошлом сезоне. Высокий уровень организации и мобилизация всех необходимых ресурсов позволили провести весенние полевые работы в оптимальные сроки и с соблюдением агротехнических норм.

Подготовка к сезону началась еще зимой: проведено масштабное снегозадержание, а весной – влагозадержание и обработка свыше 2 млн га почвы, что в 3 раза превышает показатели прошлого года. В работе было задействовано порядка 37 тыс. единиц сельхозтехники, включая современные посевные комплексы, что обеспечило эффективность и бесперебойность процесса.

Значимую роль сыграла господдержка. Более 770 хозяйств получили кредиты на сумму свыше 100 млрд тенге, а для посевной было выделено свыше 76 тыс. тонн дизельного топлива по сниженным ценам.

В структуре посевов увеличилась доля стратегически важных культур: зерновые и зернобобовые заняли 4,6 млн га, а площади под масличными культурами достигли рекордных 430 тыс. га, что на 161 тыс. га больше, чем в прошлом году. Кроме того, расширены площади под кормовые культуры, овощи и картофель.

Активную работу по диверсификации посевных площадей проводят аграрии Костанайской области. В этом году в регионе было запланировано засеять свыше 5 млн га. При этом значительно увеличилась доля масличных и социально-значимых культур, а также кормовых растений.

Особое внимание уделяется расширению площадей под масличные культуры – они увеличились до 755 тыс. га, что превышает прошлогодний показатель более чем на 10%. Также в два раза увеличены посевы картофеля – до 7 тыс. га, а гречихи почти в два раза – до 21 тыс. га. Посевная кампания в регионе завершена.

Для поддержки аграриев в области реализуется программа льготного кредитования «Кең Дала 2». В рамках этой инициативы местные крестьянские хозяйства получили более 20 млрд тенге через АО «СПК Тобол» и более 21 млрд тенге – АО «Аграрная кредитная корпорация». Также фермеры пользуются программой форвардного закупа сельхозпродукции, благодаря которой привлечено свыше 4 млрд тенге.

Одним из важнейших приоритетов в регионе остается обновление техники. По программе льготного лизинга аграрии заключили договоры на поставку 385 единиц сельхозтехники на сумму более 12 млрд тенге. В 2024 году хозяйства региона получили 173 трактора и 97 комбайнов.

Раннее таяние снега и стабильное повышение температуры весной обеспечили благоприятные погодные условия для начала посевной кампании в Северо-Казахстанской области.

Общая площадь посевов сельскохозяйственных культур в текущем году составит 4,4 млн гектаров. Традиционно основной культурой остаются зерновые – 3,3 млн гектаров. Посевы масличных культур увеличены до 760 тыс. га, что на 85,8 тыс. га больше уровня прошлого года. Прирост обеспечен за счет расширения площадей под подсолнечник (+24,6 тыс. га), лен (+47,9 тыс. га) и рапс (+16,3 тыс. га). Под кормовые культуры отведено 392 тыс. га, картофель – 8 тыс. га, овощи – 1,3 тыс. га.

Посевные работы в регионе начались в конце апреля, своевременно и в соответствии с агротехническими нормами. Благодаря этому регион оказался среди первых в стране, кто приступил к посадке бобовых и масличных культур.

На сегодня посев зернобобовых выполнен в полном объеме. Полный комплекс весенних работ обеспечен всем необходимым. В распоряжении аграриев – 470 тыс. тонн кондиционных семян, из них 52,6 тыс. тонн – элитные. Уровень сортообновления составляет 11,2%. Минеральные удобрения законтрактованы в объеме 317,1 тыс. тонн, что позволяет провести полноценную агротехническую обработку посевов.

Для проведения полевых работ обеспечен необходимый парк техники. В полях задействованы 12,3 тыс. тракторов, в том числе более 4 тыс. высокопроизводительных единиц. Также функционируют 13,7 тыс. зерновых сеялок и 1,5 тыс. современных посевных комплексов, уровень технической готовности составляет 100%.

Аграрии обеспечены 52,2 тыс. тонн льготного дизельного топлива по цене 254 тенге за литр, что значительно ниже рыночной стоимости (311 тенге/л).

Ключевую роль в обеспечении своевременного хода посевной играет государственная поддержка. По программам «Кең Дала 1» и «Кең Дала 2» аграрии получили финансирование в объеме 92,6 млрд тенге, в том числе 37 млрд тенге через СПК «Солтүстік». Через АО «КазАгроФинанс» профинансировано 14,4 млрд тенге на приобретение 442 единиц техники. В рамках форвардных закупок выделено дополнительно 7,4 млрд тенге.

Изменение подходов в финансировании посевных и уборочных работ

Из года в год перед отечественными аграриями остро стоял вопрос недостаточности льготного финансирования. В 2023 году за счет выделенных бюджетных средств АО «АКК» были профинансированы в рамках программы «Кең дала» 3615 сельхозтоваропроизводителя на общую сумму 140 млрд тенге, что позволило охватить льготным финансированием 3,6 млн. га посевных площадей.

Из-за нехватки доступных кредитов фермеры не в полном объеме соблюдали агротехнологии, не приобретали качественные семена, недостаточно вносили минеральные удобрения, слабо проводилась работа по защите растений, многие фермеры работали на устаревшей технике.

Корень проблемы заключался в нехватке бюджетного кредитования, ведь раньше упор был сделан на прямое государственное финансирование отрасли.

В рамках исполнения поручений Главы государства Правительством в лице Министерства сельского хозяйства проведена планомерная работа по повышению доступности льготных кредитных средств для субъектов АПК. В прошлом году эти подходы были пересмотрены.

Так, за счет комбинирования коммерческих средств и финансовых инструментов объемы финансирования на весенне-полевые и уборочные работы в 2024 году были увеличены более чем в 3 раза. Увеличение объемов кредитования стало возможным за счет привлечения рыночных средств в виде облигационных займов и последующего субсидирования купонного вознаграждения по ним. Для реализации вышеуказанного механизма в 2024 году из резерва Правительства РК были выделены средства в размере 60 млрд тенге.

Параллельно стояла задача как можно быстрее довести до фермеров льготные средства под «чистые» 5% годовых.

В целях обеспечение льготного кредитования на проведение посевных и уборочных работ 2025 года было выделено 700 млрд тенге. Еще 250 млрд направлено на льготный лизинг сельхозтехники, для того чтобы аграрии могли брать кредиты и оформлять технику под доступные 5% годовых.

Для того, чтобы эти деньги дошли до каждого, выстроена четкая система из шести каналов распределения. В числе операторов:

АО «Аграрная кредитная корпорация» (АКК),

банки второго уровня,

микрофинансовые организации,

региональные инвестиционные центры,

кредитные товарищества,

социально-предпринимательские корпорации (СПК).

Здесь важно также отметить, что впервые в истории АПК Казахстана льготное финансирование посевной началось заранее - с декабря 2024 года. Это стало возможным благодаря инициативе раннего финансирования кампании 2025 года.

Так, за счет поддержки Правительства в короткие сроки фермерам был предоставлен доступ не только через прямое кредитование Аграрной кредитной корпорации, банки второго уровня, микрофинансовые организации, региональные инвестиционные центры, кредитные товарищества, но и социально-предпринимательские корпорации.

Также в целях решения вопроса недостаточности залогового обеспечения при кредитовании на весенне-полевых и уборочных работ предусмотрен механизм гарантирования займов через АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», который позволил покрыть гарантией 85% от суммы займа.

С начала приема заявок было подано 7407 обращений на сумму 493,5 млрд тенге, из которых уже 6988 заявок одобрены и профинансированы. Это обеспечило подготовку посевных работ на 7,3 млн гектаров.

Для хозяйств с недостаточной залоговой базой через фонд «Даму» доступ к финансам стал возможным для малых и начинающих аграриев. В рамках этой программы выдано 1134 гарантии на общую сумму 166,5 млрд тенге, при этом суммарный объем кредитов составил 195,9 млрд тенге.

Другим важным направлением поддержки товаропроизводителей в рамках льготного финансирования – это лизинг. Наращивание потенциала отрасли без качественного обновления техники невозможно. Для этих целей в 2024 году средства в размере 120 млрд тенге были переориентированы на реализацию программы «Льготный лизинг» по линии КазАгроФинанса.

Здесь необходимо подчеркнуть, что в прошлые годы общий план финансирования КАФа варьировался в пределах 170-175 млрд тенге ежегодно. При этом, 90% средств предоставлялось по коммерческой ставке от 20 до 22%. Многим фермерам такие программы были недоступны из-за неподъемной ставки вознаграждения. В 2024 году созданы условия для аграриев по приобретению под 5% широкого перечня самой необходимой техники отечественного производства, что положительно влияет на развитие отечественного машиностроения.

Благодаря принятым мерам, 3 870 сельхозтоваропроизводителями приобретены 4320 единиц самой необходимой техники отечественного производства.

Также в качестве еще одной меры поддержки аграриев запущена программа по льготному финансированию перерабатывающих предприятий на пополнение оборотных средств по ставке вознаграждения 5% годовых. Новый механизм направлен на обеспечение сбыта урожая растениеводческой продукции и сырья отечественного производства. За счет данной программы была решена задача по увеличению загрузки перерабатывающих заводов. Объем финансирования по данному направлению в 2024 году составил 35 млрд. тенге. В 2025 году на эти цели запланировано направить более 40 млрд тенге.

Обновление сельхозтехники и обеспечение ГСМ

Для обновления парка сельхозтехники активно реализуется комплекс мер господдержки. В числе ключевых инструментов – инвестиционные субсидии, субсидирование ставок вознаграждения по кредитам и лизингу, а также программа льготного лизинга техники. Эти механизмы позволяют аграриям приобретать современную технику на более выгодных условиях.

Наиболее значимым стимулом является программа инвестиционного субсидирования, по которой аграриям возмещается от 15% до 30% стоимости приобретенной техники – в зависимости от ее приоритетности. Дополнительной поддержкой служит субсидирование ставки вознаграждения: до 6% по приоритетной технике и до 15% – по остальным видам. Наряду с этим, активно развивается программа льготного лизинга, которая позволяет фермерам получать технику с доступной ставкой вознаграждения всего 5% годовых.

По состоянию на 1 января 2025 года в республике насчитывается 139 тыс. тракторов, 31 тыс. комбайнов, 5,6 тыс. посевных комплексов, 71 тыс. сеялок и 141 тыс. почвообрабатывающих орудий. При этом уровень обновления парка за 2024 год составил 5,5%, что значительно выше показателя 2023 года (4,5%). В перспективе на 2025 год стоит задача выйти на уровень обновления 6,5%. В целом, чтобы парк сельхозтехники сохранялся на технологически современном уровне необходимо достичь уровня обновления 8-10%.

Министерством планируется достичь уровня обновления парка сельхозтехники в 9% к 2028 году. В связи с этим в рамках поручения Главы государства планируется довести объем финансирования программы льготного лизинга сельхозтехники до 450 млрд тенге.

Сегодня принимаемые для ускорения обновления машинно-тракторного парка меры господдержки показывают свою эффективность. Позитивную динамику подтверждают количественные показатели: если в 2017 году было приобретено всего 8,5 тыс. единиц сельхозтехники, то по итогам 2024 года – уже 22,1 тыс., что в 2,5 раза больше.

Особенно заметен прогресс в рамках программы «Льготный лизинг»: выделенные в 2025 году 250 млрд тенге позволят аграриям приобрести около 6 тысяч единиц сельхозтехники. С 24 февраля – начала приема заявок, в АО «КАФ» поступило 3555 заявок на сумму 129,2 млрд тенге. Уже заключено 2400 договоров на поставку 4580 единиц техники общей стоимостью 85,7 млрд тенге.

Современные посевные комплексы также активно задействованы в текущей посевной кампании – 5,6 тыс. единиц охватывают до 70% площадей зернового клина. Это техника ведущих мировых брендов, таких как John Deere, CLASS, RSM, оснащенная системами точного земледелия: GPS, автопилотами, системами точного высева семян, внесения удобрений и гербицидов.

Важным элементом для посевной является бесперебойное обеспечение горюче-смазочными материалами (ГСМ). В 2025 году на посевную кампанию выделено 401 тыс. тонн дизельного топлива. В 2024 г. было выделено 376,4 тыс. тонн. Всего поступило около 17 тыс. заявок от сельхозпроизводителей. Благодаря мерам регулирования, конечная цена дизтоплива составляет 254 тенге за литр – это на 15–20% ниже рыночной стоимости – 301-307 тенге за литр на АЗС.

При этом министерством ведется ежедневный мониторинг отгрузки топлива регионам: из 368,8 тыс. тонн по графику уже оплачено 339 тыс. тонн или 92% и отгружено 308 тыс. тонн или 84%.

Принимаемые государством меры дают ощутимые результаты в обновлении машинно-тракторного парка и обеспечении аграриев ГСМ, создавая условия для устойчивого развития АПК.

В целом, посевная кампания 2025 года стала свидетельством нового этапа в развитии агропромышленного комплекса Казахстана. Благодаря инициативам Главы государства и системной работе Правительства аграрии впервые получили доступ к льготному финансированию заранее – еще до начала сезона. Существенные изменения в механизмах господдержки позволили не только расширить охват и повысить эффективность помощи, но и решить ключевые проблемы, характерные для предыдущих сезонов – в частности, нехватку оборотных средств и позднее начало полевых работ. Это обеспечило своевременное проведение кампании, рациональное использование ресурсов и высокое качество севов.

Итогом стали не только четкие темпы и организация, но и значительные сдвиги в сторону устойчивого, диверсифицированного земледелия. Таким образом, заложена прочная основа для получения качественного урожая и укрепления продовольственной безопасности страны.