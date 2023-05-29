Как распознать финансовую пирамиду – основные признаки

Собираясь внести любой денежный вклад, который обещает прибыль, есть смысл проверить, не является ли организация финансовой пирамидой. Как бы ни назывался привлекательный бизнес, у организаторов финпирамид есть конкретные признаки, и их наличие должно насторожить вкладчика.

Фото: Kazpravda.kz

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка опубликовало список критериев финпирамид, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Итак, основные признаки классических финансовых пирамид:

1. Отсутствие лицензии/учетной регистрации в АРРФР. Это лицензии для работы на рынке ценных бумаг либо банковской деятельности, в том числе по привлечению депозитов, выдаче кредитов, осуществления переводов и платежей, а также деятельности по выдаче микрокредитов.

2. Высокая доходность, возможности иметь пассивный доход и массированная реклама этих преимуществ в СМИ, интернет-сайтах, в том числе в соцсетях.

3. Обещание вознаграждения за привлечение новых участников.

4. Есть возможность стать участником совместного предприятия/ компании, для этого требуется обязательный взнос первоначального капитала.

5. Взнос нужно производить наличными на карточный счет физлица либо на электронный кошелек.

6. Нет точного определения деятельности компании и руководителя компании. Анонимность – отсутствие конкретной информации об учредителях и руководителях компании или проекта, отсутствие финансовой отчетности.

7. Для участия в деятельности компании или проекта требуется внести предварительные специальные взносы.

8. В символике, рекламных объявлениях, в наименовании используются похожие на известные компании словосочетания, бренды и даже фото известных и популярных людей.

9. Привлечение денег населения в различного рода программы, в том числе на приобретение автомобилей, квартир, земельных участков.

10. Регистрация компании в офшорах.

Некоторыми из этих признаков обладают экономические онлайн-игры, предлагающие легко заработать и также легко вывести деньги на электронные кошельки.

В Казахстане ведется список организаций, которые имеют признаки недобросовестной деятельности. Он постоянно обновляется агентством на основе обращений граждан. На данный момент перечень состоит из 154 субъектов, деятельность которых не лицензировалась АРРФР. Список содержит и выявленную пирамиду QNET, подозреваемый в организации которой задержан в Талдыкоргане.

В агентстве отмечают, что ужесточена ответственность не только за создание и руководство финансовой пирамидой, но и за ее рекламу. Превентивные меры госорганов позволяют блокировать сайты мошенников, останавливая привлечение людей для незаконного отъема денег.

«Если поступает информация о компаниях, в чьих действиях были замечены мошеннические действия и определяются признаки мошеннических действий, то ими начинают заниматься правоохранительные органы. После доказательства возбуждается уголовное дело, а сайт компании блокируется», – рассказали в агентстве, добавив, что в рамках профилактики в первом полугодии 2022 года было заблокировано свыше 3 тыс. сайтов, возбуждено 44 уголовных дела.