Свыше 220 млн тенге потеряли на финпирамиде QNET жители Жетысуской области

Более 200 жителей Жетысуской области вложили свои сбережения в финансовую пирамиду QNET, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

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Департамент АФМ по Жетысуской области проводит расследование в отношении подозреваемого в создании и руководстве финансовой пирамидой QNET в городе Талдыкоргане.

Установлено, что с 2018 по 2020 год в эту финпирамиду 231 потерпевший вложил более 220 млн тенге.

Подозреваемому суд санкционировал содержание под стражей.

Досудебное расследование продолжается.