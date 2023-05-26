Свыше 220 млн тенге потеряли на финпирамиде QNET жители Жетысуской области
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Более 200 жителей Жетысуской области вложили свои сбережения в финансовую пирамиду QNET, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
Департамент АФМ по Жетысуской области проводит расследование в отношении подозреваемого в создании и руководстве финансовой пирамидой QNET в городе Талдыкоргане.
Установлено, что с 2018 по 2020 год в эту финпирамиду 231 потерпевший вложил более 220 млн тенге.
Подозреваемому суд санкционировал содержание под стражей.
Досудебное расследование продолжается.