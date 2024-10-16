Как распознать в объявлении о вакансии признаки вовлечения в наркобизнес

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Уловки наркодилеров-работодателей перечислили в столичной прокуратуре, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана

Так, отмечается, что предложение высокооплачиваемой работы в качестве курьера (минера, закладчика, кладмена, трафаретчика), должно насторожить соискателя, поскольку в данной рекламе может скрываться вовлечение в наркобизнес.

Кроме того, должны насторожить слова в объявлениях о быстрых заработках.

«К примеру, две девушки в возрасте 20 и 22 лет решили получить «легкие деньги» и нашли в интернете простой способ заработка – согласно преступному плану получали по координатам кураторов психотропные вещества и их аналоги, расфасовывали их на дозы и распространяли», – рассказали в ведомстве.

По месту проживания подсудимых в арендуемой квартире изъято более 50 грамм мефедрона в расфасованном виде.

«Я очень раскаиваюсь, Ваша честь, это были легкие деньги, но, к сожалению, я осознала это очень поздно», – произнесла одна их подсудимых.

Приговором суда каждая осуждена к 10 годам лишения свободы.