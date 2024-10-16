Как распознать в объявлении о вакансии признаки вовлечения в наркобизнес

Суд
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Прокуратура Астаны призывает отвергать предложения сомнительного заработка

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Уловки наркодилеров-работодателей перечислили в столичной прокуратуре, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана 

Так, отмечается, что предложение высокооплачиваемой работы в качестве курьера (минера, закладчика, кладмена, трафаретчика), должно насторожить соискателя, поскольку в данной рекламе может скрываться вовлечение в наркобизнес.

Кроме того, должны насторожить слова в объявлениях о быстрых заработках. 

«К примеру, две девушки в возрасте 20 и 22 лет решили получить «легкие деньги» и нашли в интернете простой способ заработка – согласно преступному плану получали по координатам кураторов психотропные вещества и их аналоги, расфасовывали их на дозы и распространяли», –  рассказали в ведомстве. 

По месту проживания подсудимых в арендуемой квартире изъято более 50 грамм мефедрона в расфасованном виде. 

«Я очень раскаиваюсь, Ваша честь, это были легкие деньги, но, к сожалению, я осознала это очень поздно», – произнесла одна их подсудимых. 

Приговором суда каждая осуждена к 10 годам лишения свободы.  

#наркотики #курьер #вакансии #заработок

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