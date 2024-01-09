Как реализуется программа «Тариф в обмен на инвестиции» в Казахстане

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Аменова Дана
Корреспондент

В рамках программы ведутся работы по обновлению коммунальной инфраструктуры и инженерных сетей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МНЭ

Фото: gov.kz

По информации ведомства, для обеспечения потребителей качественными коммунальными услугами ожидается снижение износа сетей на 3,5%. 2,5 тыс. км. бесхозных коммунальных сетей будут переданы в управление СЕМ (субъекты естественных монополий).

Зарплаты работников сферы ЖКХ будут индексированы на уровень среднеотраслевого показателя (на 10-20%)

Ведомство должно обеспечить защиту прав потребителей за счет контроля принятых обязательств СЕМ и повышение прозрачности и гласности тарифного регулирования.

С 2024 года введена автоматизированная система управления рисками в сфере естественных монополий проверки будут назначены без человеческого участия, снизится вероятность наступления неблагоприятных факторов путем градации субъектов по степеням риска.

«С февраля текущего года вводится «стимулирующий» метод тарифообразования. Предусматривается повышение эффективности деятельности СЕМ путем стимулирования новых инвестиций, внедрения инновационных решений, повышения уровня коммуникаций с потребителями, контроля качества оказываемых услуг, и соответственно, получения дохода», — отметили в министерстве.

Кроме того, в 2024 году в Казахстане планируется ввести «социальные нормы потребления» коммунальных ресурсов. В ведомстве пояснили, что данное нововведение необходимо с целью повышения культуры экономного потребления коммунальных ресурсов. 

Напомним, в республике реализуется программа «Тариф в обмен на инвестиции», которая позволит снизить уровень износа коммунальной инфраструктуры на 20% до 2029 года. Новая тарифная политика основывается на принципах прозрачности, подотчетности и публичности всего процесса тарифообразования. Таким образом, благодаря программе планируется привлечь более 3 трлн тенге инвестиций для обновления 62 тыс. км инженерной инфраструктуры, а также принять на баланс 25 тыс. км бесхозных сетей.

Стоит отметить, что предыдущий аналогичный проект был направлен только на развитие производства электроэнергии через повышение инвестиционной привлекательности объектов энергетической отрасли. Нынешняя программа имеет более широкое направление. Она направлена не только на развитие производства электроэнергии. Кроме того, в новой тарифной политике во главу угла ставятся интересы потребителей, в том числе предоставление качественных услуг по обоснованным ценам.

 

 

 

#программа #МНЭ #реализация #тариф в обмен на инвестиции

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