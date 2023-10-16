Как селу прокормить страну

Необходимость превращения республики в один из ведущих сельхозцентров Евразии и укрепления ее продовольственной безо­пасности ставит перед аграрной наукой новые задачи. В этой связи РОО «Казахская академия сельскохозяйственных наук», объединяющее более 150 ученых-аграриев, организовало заседание «круг­лого стола» для обсуждения Послания Главы государства «Экономический курс Справедливого Казахстана».

Лейтмотивом заседания стало обозначение главных проблем аграрной науки, тормозящих ее эффективное использование в АПК, и определение ключевых направлений развития отраслевых знаний с учетом мировых трендов. Поддерживая инициативы, озвученные Главой государства, ученые высказали свои предложения по решению ряда системных вопросов.

Модератором заседания «круглого стола» выступил президент сельскохозяйственной академии, академик НАН РК, лауреат Государственной премии им. аль-Фараби Тлектес Есполов, обозначивший круг проблем для обсуждения.

Спикер сделал акцент на вопросах, связанных с адаптацией сельскохозяйственного производства к внутреннему рынку страны, отметил высокий уровень его зависимости от импорта отдельных видов сельхозпродукции, а также материально-технических ресурсов.

– Экспорт сельхозпродукции до 60–70% представлен сырьем. Крайне низка доля его переработки. Особо остро стоит вопрос об инновационном развитии отраслей сельского хозяйства. Аграрная сфера остается непривлекательной для инвестиций. В производство внедряется лишь около восьми процентов результатов научно-технических разработок. Сельчане не имеют доступа к передовым агротехнологиям. В результате наблюдается низкая производительность труда и продуктивность аграрного сектора. По многим показателям, в частности, по поголовью скота, страна не дотягивает до уровня 1991 года, – отметил Тлектес Есполов.

Перечисленные проблемы складываются из нескольких факторов, при этом ключевая роль принадлежит вопросу организации аграрной науки и научного обеспечения отрасли.

Сила возможностей

– Казахстан располагает уникальными природно-климатическими ресурсами, обширными землями, – отметил патриарх аграрной науки страны, академик Гани Калиев. – Однако, имея такой потенциал, мы не можем развивать сельское хозяйство на должном уровне. Материально-техничес­кая база отрасли значительно снизилась, изношено 85% сельскохозяйственной техники. До 70% естественных пастбищ не обводнено. Необходимо также уделять большое внимание кооперации малых фермерских хозяйств и обеспечению отрасли квалифицированными специалистами.

Академик Болатхан Махатов сообщил о новых возможностях, предоставляемых в настоящее время аппарату местного самоуправления, что, по мнению ученого, окажет положительное влияние на развитие сельских районов. Благодаря этому механизму повысится способность эффективно и своевременно решать проблемы на местах, работать во взаимодействии с государственными, хозяйственными и социально-культурными секторами.

Он подчеркнул необходимость стимулирования перерабатывающих предприятий и увеличения налоговых льгот и преференций, что могло бы обеспечить производство продукции животноводства и растениеводства независимо от сезонности. В качестве ключевых задач докладчик назвал повышение конкурентоспособности аграрного сектора, совершенствование механизмов финансирования науки, развитие креативной индуст­рии и IT-технологий, дополнение Закона «О науке и технологической политике» стимулирующими механизмами.

– По данным экспертов, к 2040 году спрос на воду достигнет 12–15 миллиардов кубометров. Поэтому необходимо провести долгосрочную прогнозную экспертизу и выработать конкретные рекомендации со стороны ученых в отношении рационального использования водных ресурсов и оптимального решения проблемы энергодефицита, – подчеркнул Болатхан Махатов.

Толчок к развитию

По мнению председателя правления КазНИИ экономики агропромышленного комплекса и развития сельских территорий, академика Базархана Рустембаева, чтобы дать толчок сельскому хозяйству, необходимо системное исполнение отраслевых программ.

– Казахстан является крупным производителем и экспортером зерна, ежегодно на экспорт у нас отправлялось семь-восемь миллионов тонн зерна. Очевидно, что век новых технологий восстановит потенциал нашей страны и будет способствовать развитию перерабатывающей промышленности, – отметил ведущий селекционер страны, академик Рахим Уразалиев.

Как заявил ученый, на нефти мы далеко не уедем – ее запасы будут исчерпаны в ближайшем будущем.

– В свое время сельскохозяйственная академия способствовала кратному повышению урожайнос­ти, оказывая научную поддерж­ку более чем 40 хозяйствующим субъектам. Если своевременно, используя новейшие технологии, обрабатывать землю, то можно значительно повысить урожайность сельскохозяйственных культур. Для этого необходимо широко внедрять разработки ученых, обновлять инженерно-технический парк и использовать технику из Кореи, Японии, Германии. Кроме того, систематизация методов управления сельскохозяйственным процессом позволит не только повысить производительность, но и экспортировать выращиваемую продукцию в страны дальнего и ближнего зарубежья, – считает ученый.

Директор Института экономики, академик Азимхан Сатыбалдин, высказавшийся относительно продовольственной безопасности, выразил сожаление, что Казахстан, который в 2015 году занимал первое место по производству муки, в настоящее время не входит даже в первую десятку лидеров. По статистике, за семь месяцев текущего года республика закупила 43,5 тыс. тонн арбузов и дынь в Узбекистане, Иране, Таджикистане на сумму около 9 млн долларов.

Россия ежегодно экспортирует за рубеж 80–100 млн тонн зерна, Украина – 40 млн тонн. Для стран-импортеров стало выгоднее покупать зерно, чем муку из Казахстана. В свое время в республике имелось 5,5 млн голов каракульских овец, сегодня их не более 40–50 тыс. А шкура ягненка каракуля дороже, чем шкура норки.

– Поэтому перед государством стоит задача развития сельского хозяйства, поднятия аграрного потенциала. Для этого, руководствуясь региональными особенностями, пора уделить особое внимание объединению хозяйств в кооперативы, подготовке кадров. К сожалению, квалифицированных специалистов не осталось даже в некоторых институтах. Слабо идет подготовка научных кадров, – зая­вил Азимхан Сатыбалдин.

Управление ценами

По словам заместителя директора Казахского НИИ земледелия и растениеводства, академика Галиоллы Мейрмана, есть реальная возможность обеспечить население республики продуктами питания по низким ценам. Для этого необходимо начинать снизу реализацию принимаемых в государстве программ.

– Руководствуясь климатическими, ресурсными особенностями, программы развития АПК должны быть адаптированы к потенциалу регионов. Объединяя малые хозяйства в кооперативы, необходимо сочетать науку с производством, придавая большое значение открытости, доступности принимаемых мер. Ученые всегда заинтересованы в научной поддержке развития хозяйств и повышении качества производимой продукции, – считает ученый.

Академик Сейтказы Кешуов обратил внимание на высокую степень изношенности и недостаточный уровень обновления сельхозтехники, крупные затраты на ремонт старого оборудования, использование упрощенных схем с нарушением агротехнических технологий возделывания культур и высокие трудовые затраты.

– Объемы отечественного произ­водства сельскохозяйственных машин являются небольшими, при этом 90 процентов приходится на крупноузловую сборку тракторов и комбайнов и всего 10 процентов – на прицепную и навесную технику. Важным моментом является проведение масштабных научных исследований по созданию машинно-технологических станций и кооперации фермеров на их базе, разработка рекомендаций по организации системы сервисного обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники, – отметил он.

Академик Асан Оспанов озвучил проблемные вопросы, сдерживающие развитие перерабатывающей и пищевой промышленности, выделив при этом в числе основных проб­лем изношенность оборудования, нехватку качественного сырья, неразвитость инфраструктуры хранения и логистики, отсутствие кадров в ряде ключевых отраслей перерабатывающего сектора.

Подробно спикер остановился на проблеме низкой инновационной активности науки по агропереработке ввиду недостаточного финансирования, слабости научно-производственной инфраструктуры по созданию и апробации новых технологий и оборудования.

Доктор биологических наук Аюп Искаков поделился опытом зарубежных стран, таких, как Германия, Нидерланды, Турция, Малайзия, где существуют устойчивые системы управления наукой и ее прямое финансирование.

– Совершенствование системы управления аграрной наукой является актуальным вопросом, требующим безотлагательных решений, – отметил ученый.

Деньги – в дело

Сложившаяся система финансирования не соответствует специфике научных знаний в сельскохозяйственной отрасли, которые привязаны к конкретным агроклиматическим зонам и имеют сезонный характер. Например, для выведения нового сорта растений необходимо не менее 10–12 лет, а существующая программа рассчитана на три года и требует отчета в виде этого самого сорта. И хотя их число растет, в поле по-прежнему возделываются старые, хорошо испытанные сорта, – дополнил он.

Семеноводство в республике является одной из импортозависимых отраслей. По словам руководителя КазНИИ плодоовощеводства, академика Темиржана Айтбаева, 90% семян завозится из-за рубежа. По его мнению, необходимо усилить работу по созданию устойчивых сортов сельхозкультур, чтобы снизить зависимость от химических средств защиты растений.

В продолжение темы председатель правления КазНИИ защиты растений и карантина, академик Бакытжан Дюсембеков озвучил тезис о том, что государство тратит огромные ресурсы на обеспечение защиты растений от вредителей и болезней. За последние 10 лет на борьбу с саранчой из республиканского бюджета было выделено 28 млрд тенге.

– Точное планирование таких высокозатратных мероприятий с привлечением ученых позволило бы значительно сократить расходы и сохранить больше урожая, повысить его качество, снизить «пестицидный пресс» и существенно улучшить экологическую обстановку в республике. Таким образом, сократятся бюджетные затраты на ежегодные обработки и увеличится количество полученных продуктов растениеводства, – заключил ученый.

Кроме того, он остановился на проблемах контроля здоровья семян и посадочного материала, от чего в большой мере зависят качест­во и объемы будущих урожаев.

Академик Ахметжан Султанов остановился на системных вопросах организации ветеринарной науки, в том числе на необходимости строительства на базе КазНИВИ изолированной лаборатории BSL-3 и создания депозитария для хранения перспективных штаммов микроорганизмов.

Выбор направления исследований, по мнению ученого, нужно определять не на конкурсной основе, а с учетом их востребованности со стороны практической ветеринарной службы. Также необходимо открыть докторантуру при КазНИВИ для подготовки научных кадров для института.

Подводя итоги заседания, Тлектес Есполов напомнил, что члены академии готовы активно участвовать в выполнении поставленных перед аграрной наукой задач и предлагают шире привлекать научную общественность к организации работы агрохаба «НАНОЦ», менять систему финансирования аграрной науки с учетом мнений ученых.