Как смена часового пояса отразится на жизни казахстанцев, рассказал мажилисмен

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По словам спикера, в обществе неоднократно обсуждался вопрос применения в Казахстане единого времени, связанный с влиянием биологических часов или циркадных ритмов на физиологию и здоровье человека.

Начиная с 2019 года жители Костанайской области неоднократно обращались как к депутатам парламента, так и к правительству с просьбой решить проблему несоответствия официального часового пояса и природного времени. Как оказалось, там разница между природным и официальным временем составляет почти два часа.

Если в настоящее время в 13 административных единицах отклонение от местного солнечного времени составляет более 1 часа, в 3 – более полутора часов и лишь в одном ВКО – не более 30 минут, после введения единого часового пояса UTC+5 останется лишь 4 административные единицы с отклонении более 1 часа, в том числе Мангыстауская, Атырауская, Западно-Казахстанская и Актюбинская области, а количество регионов с приемлемым отклонением, менее 30 минут, составит 13. В столице отклонение составит всего 14 минут, в Алматы – 8 минут, в Шымкенте – 22 минуты.

— Желание перевести стрелки часов, чтобы сделать ритм жизни более комфортным свойственно людям в разных странах мира. Большинство из них предпочитают оставаться в одном часовом поясе. В крупных государствах проблему разницы во времени пытаются решить давно и разными способами. Ряд критиков этого решения говорили о том, что необходимо проводить опросы, вынести этот вопрос на референдум. Тем не менее, здесь надо опираться на предложения узких специалистов в области здравоохранения и хронобиологов, — сказал спикер.

Еркин Абиль считает, что в сложившейся ситуации гражданам не стоит доверять критическим замечаниям, касающимся потенциальных временных изменений.

— Мы понимаем, что люди разные, кому –то из граждан нововведение может показаться неудобным из-за адаптации к другому часовому поясу. Но в первую очередь надо подумать о здоровье наших детей. Они особенно остро реагируют на дисинхроноз. Теперь дети будут просыпаться на час позже и собираться в школы и детские сады, так как это позволит минимизировать негативный эффект от несоответствия природного и нормативного времени. Конечно, эти изменения полгода будут носить накопительный характер. Человеческий организм гибкий и адаптивный, некоторое время мы будем привыкать к новому графику и ко времени пробуждения и сна. В среднесрочной перспективе положительное влияние на человеческое здоровье станет заметно в течение трех-пяти лет, — пояснил он.

Также депутат добавил, что применение опережающего времени может быть одним из факторов обострения целого ряда заболеваний. Так называемый десинхроноз проявляется в накоплении усталости, снижении умственной и физической работоспособности, нарушении сна и расстройстве пищеварения. А экономическая выгода состоит в улучшение координации всех государственных служб, транспортных и других коммуникаций.

— Достигается это путем возврата стрелок часов единожды на 1 час назад во всех областях находящихся в настоящее время в часовом поясе UTC+6 на UTC +5. Так сформируется более рациональная система управления в банковской отрасли, в сфере транспорта и логистики. Пользу можно будет заметить в течение ближайших 2-3 лет за счет роста экономической активности и четкой управляемости, — подытожил Еркин Абиль.

По его словам, несколько лет назад Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили трем американским ученым за исследование циркадных ритмов. А отечественные эксперты поддержали данную инициативу, изучив опыт зарубежных коллег и пришли к выводу, что переход на UTC+5 — наиболее правильный и оптимальный вариант в современных казахстанских реалиях.



