Путь к подлинному суверенитету и независимости непрост и сопряжен с неимоверными трудностями. Многие из этапов этого сложного пути нашли отражение в символике монумента Независимости, расположенного на площади Республики­ в Алматы.

Постановление о его сооружении вышло 13 июля 1995 года. А предшествовала всему следующая история. В 1993-м известный казахстанский скульптор и архитектор, один из авторов Государственного герба РК Шота Валиханов в составе правительственной делегации побывал в Египте. В Луксоре, древнем городе на берегу Нила, он обратил внимание на испещренный надписями изящный обелиск, одиноко стоящий у входа в святилище бога Солнца Амона (Луксорский храм).

Известно, что второй такой же монумент был вывезен Наполеоном во Францию в качестве подарка своей возлюбленной – Жозефине де Богарне. Этот луксорский памятник высотой 23 мет­ра и поныне стоит на площади Согласия в Париже. Американцы пошли дальше: увеличили обе­лиск в размерах в несколько раз и установили его в Вашингтоне в качестве символа американской столицы.

Появилась идея – в честь обретения Казахстаном суверенитета и независимости создать такой же памятник и в нашей стране. Он должен был отражать историю страны с древнейших времен.

По возвращении домой Шота Валиханов собрал авторскую группу из талантливых молодых скульпторов и архитекторов. Работу они начали с изучения мирового опыта. Колонна императора Траяна в Риме, Александрий­ская колонна в Санкт-Петербурге, колонна Нельсона на Трафальгарской площади в Лондоне, Триумфальная арка на площади Звезды (сейчас площадь Шарля де Голля) в Париже... Все они сооружены одним методом – на колонну с капителью водружалась скульптура.

Казахские зодчие, работая над монументом Независимости, больше опирались на связь с народным искусством и исконно сложившимися традициями. В частности, на каменные изваяния вои­нов или женских фигур на возвышенностях. Иногда они бывали покрыты знаками (тамга) или надписями, несущими определенную информацию. Таков, например, памятник древнетюркскому принцу Куль-Тегину, копия которого стоит на территории Евразийского университета им. Л. Н. Гумилева в Астане.

Было разработано шесть вариантов будущего монумента Независимости. 5 июля 1994 года правительственная комиссия дала положительную оценку одному из последних вариантов. Монумент Независимости решили установить в Алматы на площади Республики.

Комплекс представляет собой целостное художественное произведение, синтезирующее архитектуру, скульптуру, тексты изречений выдающихся деятелей науки, культуры и государства. Экспозиция пространства монумента растянута горизонтально на 180 метров. Центром является 28-метровая вертикальная пластическая стела, напоминаю­щая рельефные мангышлакские кулпытасы (памятники). Ее силуэт очень органично завершается фигурой Золотого воина в островерхом шлеме. Он словно запечатлен в полете на крылатом барсе между широтой земли и бескрайностью неба. Его гордая осанка, зоркий взгляд свидетельствуют о вселенской свободе духа, присущей сыну степей и гор.

У подножия стелы размещена скульп­турная группа, состоящая из аллегорических фигур, – мудреца-­неба, матери-земли и двух детей на жеребятах, которые символизируют молодость нашей республики. Все эти фигуры вписываются в квадрат, олицетворяющий устойчивость и прочность семьи.

На расстоянии 18 м позади стелы подковообразно по кругу размещены десять рельефно-­скульптурных стенок. В них нашли отражение исторические темы с древнейших времен до наших дней.

В первом рельефе передана эпоха царицы массагетских саков (древних предков казахов) – Томирис. На втором нашла отражение эпоха аль-Фараби, в период которой получили развитие многие науки. Рядом с ним – Мухаммед Хайдар Дулати. Чуть ниже – тюркский поэт-песенник и композитор IX века Коркыт-ата с кобызом. В левом нижнем углу запечатлен сюжет из легенды о происхождении тюркских народов от небесного волка.

Третий рельеф посвящен образованию в XIV веке Казахского ханства, основателями которого были ханы Жанибек и Керей. На четвертом изображен самый печальный период в истории казахов, который получил название «Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұлама». В 1773 году в результате внезапного нашествия калмыков казахские аулы были разграблены, около миллиона человек погибли, многих увели в плен… Печальная песня «Елім-ай», которая поется и по сию пору, появилась именно в ту тяжелую для казахов годину.

На пятом рельефе показан пое­динок молодого хана Абылая с калмыкским нойоном Шарышем, где победителем вышел первый. С этого дня народ под предводительством Абылая поднялся на защиту родины.

Шестой рельеф, где изображены Шокан Уалиханов, Тарас Шевченко, Федор Достоевский, символизирует дружбу между этими тремя великими людьми.

В седьмом рельефе отражено народно-освободительное движение против царского самодержавия под предводительством сына Кенесары – султана Садыка. Очевидцы писали: «…Султан Садык со знаменем в руке простоял около часа недалеко от линии огня. Солдаты стреляли в него так ожесточенно, что полотно знамени было продырявлено, подобно ситу. Но Бог сохранил султана невредимым».

Центром композиции восьмого рельефа стали фигуры генерала Ивана Панфилова и Бауыржана Момышулы. В левом отсеке отражены годы репрессий. За решеткой – интеллектуальные силы нации. В правом отсеке изображена смертельно раненая Алия Молдагулова.

Тема девятого рельефа – декабрьские события 1986 года. И, наконец, десятый рельеф – провозглашение независимости Казахстана. На его обратной стороне изображены памятники архитектуры – мавзолеи Ходжи Ахмета Ясауи, ханов Алаша и Жоши, Айши-биби и т. д.

У казахов испокон веков есть обычай прикасаться к национальным святыням рукой. Учитывая это, у подножия стелы авторы поместили раскрытую книгу с отпечатком ладони. На левой стороне книги произведена древнетюркская надпись «Сеч авын!», что означает «Выбери­ и блаженствуй!». Считалось, что человек получает удовлетворение, если имеет возможность выбора друга, невесты, жениха, жизненного пути, лидера народа. Прикладывая ладонь к книге, он как бы делал свой выбор и получал благословение.

Над созданием монумента Независимости в Алматы Шота Валиханов работал вместе со скульпторами и архитекторами Адилетом Жумабаевым, Нурланом Далбаем, Кайратом Суранчиевым, Казыбеком Жарылгаповым, Калдыбаем Монтахаевым, Муратом Мансуровым, Азатом Баярлиным и Казыбеком Сатыбалдиным.

Работу над символами независимости он продолжил в Астане. Здесь в соавторстве со скульптором Нурланом Далбаем и инженером Абдысагитом Татыгуловым Шота Валиханов в 2001 году установил памятник лидеру национально-освободительного движения первой половины XIX века – последнему казахскому хану Кенесары Касымову. Национально-освободительная борьба под его предводительством при поддержке народа длилась более 10 лет.