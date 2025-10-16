Как создавался монумент Независимости

Главный праздник страны
454
Галия Шимырбаева
корреспондент Алматинского корпункта

В следующем году один из главных символов Казахстана отметит 30-летие

фото из личного архива

Путь к подлинному суверенитету и независимости непрост и сопряжен с неимоверными трудностями. Многие из этапов этого сложного пути нашли отражение в символике монумента Независимости, расположенного на площади Республики­ в Алматы.

Постановление о его сооружении вышло 13 июля 1995 года. А предшествовала всему следующая история. В 1993-м известный казахстанский скульптор и архитектор, один из авторов Государственного герба РК Шота Валиханов в составе правительственной делегации побывал в Египте. В Луксоре, древнем городе на берегу Нила, он обратил внимание на испещренный надписями изящный обелиск, одиноко стоящий у входа в святилище бога Солнца Амона (Луксорский храм).

Известно, что второй такой же монумент был вывезен Наполеоном во Францию в качестве подарка своей возлюбленной – Жозефине де Богарне. Этот луксорский памятник высотой 23 мет­ра и поныне стоит на площади Согласия в Париже. Американцы пошли дальше: увеличили обе­лиск в размерах в несколько раз и установили его в Вашингтоне в качестве символа американской столицы.

Появилась идея – в честь обретения Казахстаном суверенитета и независимости создать такой же памятник и в нашей стране. Он должен был отражать историю страны с древнейших времен.

По возвращении домой Шота Валиханов собрал авторскую группу из талантливых молодых скульпторов и архитекторов. Работу они начали с изучения мирового опыта. Колонна императора Траяна в Риме, Александрий­ская колонна в Санкт-Петербурге, колонна Нельсона на Трафальгарской площади в Лондоне, Триумфальная арка на площади Звезды (сейчас площадь Шарля де Голля) в Париже... Все они сооружены одним методом – на колонну с капителью водружалась скульптура.

Казахские зодчие, работая над монументом Независимости, больше опирались на связь с народным искусством и исконно сложившимися традициями. В частности, на каменные изваяния вои­нов или женских фигур на возвышенностях. Иногда они бывали покрыты знаками (тамга) или надписями, несущими определенную информацию. Таков, например, памятник древнетюркскому принцу Куль-Тегину, копия которого стоит на территории Евразийского университета им. Л. Н. Гумилева в Астане.

Было разработано шесть вариантов будущего монумента Независимости. 5 июля 1994 года правительственная комиссия дала положительную оценку одному из последних вариантов. Монумент Независимости решили установить в Алматы на площади Республики.

Комплекс представляет собой целостное художественное произведение, синтезирующее архитектуру, скульптуру, тексты изречений выдающихся деятелей науки, культуры и государства. Экспозиция пространства монумента растянута горизонтально на 180 метров. Центром является 28-метровая вертикальная пластическая стела, напоминаю­щая рельефные мангышлакские кулпытасы (памятники). Ее силуэт очень органично завершается фигурой Золотого воина в островерхом шлеме. Он словно запечатлен в полете на крылатом барсе между широтой земли и бескрайностью неба. Его гордая осанка, зоркий взгляд свидетельствуют о вселенской свободе духа, присущей сыну степей и гор.

У подножия стелы размещена скульп­турная группа, состоящая из аллегорических фигур, – мудреца-­неба, матери-земли и двух детей на жеребятах, которые символизируют молодость нашей республики. Все эти фигуры вписываются в квадрат, олицетворяющий устойчивость и прочность семьи.

На расстоянии 18 м позади стелы подковообразно по кругу размещены десять рельефно-­скульптурных стенок. В них нашли отражение исторические темы с древнейших времен до наших дней.

В первом рельефе передана эпоха царицы массагетских саков (древних предков казахов) – Томирис. На втором нашла отражение эпоха аль-Фараби, в период которой получили развитие многие науки. Рядом с ним – Мухаммед Хайдар Дулати. Чуть ниже – тюркский поэт-песенник и композитор IX века Коркыт-ата с кобызом. В левом нижнем углу запечатлен сюжет из легенды о происхождении тюркских народов от небесного волка.

Третий рельеф посвящен образованию в XIV веке Казахского ханства, основателями которого были ханы Жанибек и Керей. На четвертом изображен самый печальный период в истории казахов, который получил название «Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұлама». В 1773 году в результате внезапного нашествия калмыков казахские аулы были разграблены, около миллиона человек погибли, многих увели в плен… Печальная песня «Елім-ай», которая поется и по сию пору, появилась именно в ту тяжелую для казахов годину.

На пятом рельефе показан пое­динок молодого хана Абылая с калмыкским нойоном Шарышем, где победителем вышел первый. С этого дня народ под предводительством Абылая поднялся на защиту родины.

Шестой рельеф, где изображены Шокан Уалиханов, Тарас Шевченко, Федор Достоевский, символизирует дружбу между этими тремя великими людьми.

В седьмом рельефе отражено народно-освободительное движение против царского самодержавия под предводительством сына Кенесары – султана Садыка. Очевидцы писали: «…Султан Садык со знаменем в руке простоял около часа недалеко от линии огня. Солдаты стреляли в него так ожесточенно, что полотно знамени было продырявлено, подобно ситу. Но Бог сохранил султана невредимым».

Центром композиции восьмого рельефа стали фигуры генерала Ивана Панфилова и Бауыржана Момышулы. В левом отсеке отражены годы репрессий. За решеткой – интеллектуальные силы нации. В правом отсеке изображена смертельно раненая Алия Молдагулова.

Тема девятого рельефа – декабрьские события 1986 года. И, наконец, десятый рельеф – провозглашение независимости Казахстана. На его обратной стороне изображены памятники архитектуры – мавзолеи Ходжи Ахмета Ясауи, ханов Алаша и Жоши, Айши-биби и т. д.

У казахов испокон веков есть обычай прикасаться к национальным святыням рукой. Учитывая это, у подножия стелы авторы поместили раскрытую книгу с отпечатком ладони. На левой стороне книги произведена древнетюркская надпись «Сеч авын!», что означает «Выбери­ и блаженствуй!». Считалось, что человек получает удовлетворение, если имеет возможность выбора друга, невесты, жениха, жизненного пути, лидера народа. Прикладывая ладонь к книге, он как бы делал свой выбор и получал благословение.

Над созданием монумента Независимости в Алматы Шота Валиханов работал вместе со скульпторами и архитекторами Адилетом Жумабаевым, Нурланом Далбаем, Кайратом Суранчиевым, Казыбеком Жарылгаповым, Калдыбаем Монтахаевым, Муратом Мансуровым, Азатом Баярлиным и Казыбеком Сатыбалдиным.

Работу над символами независимости он продолжил в Астане. Здесь в соавторстве со скульптором Нурланом Далбаем и инженером Абдысагитом Татыгуловым Шота Валиханов в 2001 году установил памятник лидеру национально-освободительного движения первой половины XIX века – последнему казахскому хану Кенесары Касымову. Национально-освободительная борьба под его предводительством при поддержке народа длилась более 10 лет.

#история #памятник #независимость #декларация #День Республики

Популярное

Все
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зафиксирован рекордный урожай
Стартовала подписная кампания на 2026 год
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Караван из тысячи верблюдов официально вошёл в Книгу рекордов Гиннесса
На границе с Китаем образовалась автомобильная пробка
Столицу Мальты признали самой красивой в мире
В Кызылорде сдана в эксплуатацию автодорога вдоль набережной Сырдарьи
Посол ЕС отметила рост гражданской активности в Казахстане
Афганистан и Пакистан вступили в вооруженный конфликт
Казахстанцев предупредили о сроках пребывания в России
Назначены новые послы Казахстана в ряде стран
Казахстан – ключевой энергетический партнер для ЕС
Умерла Дайан Китон
Президент направил телеграмму поздравления Королю Испании
Нобелевский комитет расследует всплеск ставок на премию мира
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Завершена реконструкция Центрального стадиона
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан

Читайте также

Устойчивое развитие начинается с осознанности выбора
История начинается с учителя
Свобода как духовная потребность

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]