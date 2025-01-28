Как стать разведчиком

Часовые на посту

Что бросается сразу в глаза – отсутствие суеты. Все размеренно, никто никуда не бежит. У палаточного городка несет свой дозор дневальный. Трое военнослужащих на больших санях развозят дрова для буржуек, которыми отапливаются палатки зимой.

Находим офицера, проходим короткий инструктаж по технике безопасности – и в сопровож­дении опытного инструктора отправляемся на учебные точки, расположенные вдоль берега полноводной реки Или. Мимо нас при полном обмундировании пробегает команда лыжников в белых маскировочных халатах. Чуть вдали еще одна группа разведчиков в сопровождении радиста и инструктора, которого сразу видно по желтому жилету, с осторожностью движется к точке выполнения поставленной им задачи.

Мы же подходим к первой точке нашего маршрута. Шагах в двадцати от нас – двое часовых и инструктор.

– Ничего необычного не замечаете? – спрашивает военный корреспондент, начальник службы информационного взаимодействия управления командующего Десантно-штурмовыми войсками ВС РК полковник Дмитрий Дегтярев.

– Вроде нет. Ну, стоят, нам им документы предъявить, что ли? – отвечаю в растерянности.

– Тогда подойдем еще ближе, – увлекает за собой полковник.

Останавливаемся практически вплотную. Часовые смотрят на нас, мы на них, ничего ровным счетом не происходит.

– Ну а теперь? – интересуется полковник.

Оглядываюсь по сторонам – ничего. Вдруг боковым зрением охотника в прошлом замечаю бесшумно скатившийся в канаву ком снега. Всматриваюсь внимательнее. И вот, буквально за доли секунд, из ландшафта прорисовываются несколько силуэтов. Абсолютно бесшумно, сперва по-пластунски, затем с перекатом становятся на ноги и на полусогнутых, крадущимся шагом, в последний момент ускоряясь, словно в прыжке пантеры, молниеносно укладывают обоих часовых навзничь. Далее холодным оружием, имитируя добивающий удар, завершают поставленную задачу.

– Так, все заново на исходную. Мы даже снять на видео не успели, – вмешивается Дмитрий Дегтярев. – Теперь то же самое – только медленно, работаем на камеру.

Еще три дубля прошли слишком быстро. И лишь на четвертый раз разведчики, нарочно замедлившись, показательно повторили снятие часовых. При этом до последнего их все так же не было видно. А когда шел захват, не то что ветка под ногами не треснула, даже снег и тот хрустом не выдавал их присутствия.

Тяжело в учении – легко в бою!

Далее все шло какое-то время штатно.

Вот бойцы отрабатывают оказание первой медицинской помощи, поочередно накладывая жгуты-турникеты друг другу. На следующей точке радисты за отведенное время разворачивают радиосвязь и докладывают о готовности. Еще одна точка: здесь при выполнении норматива № 4 разведчики обучаются движению по азимутам. А вот пень, водруженный на козлы, в который разведчики учатся метать с разного расстояния всевозможные острые предметы – от ножей до саперных лопаток.

– Я прибыл на службу 31 марта 2024 года, сам родом из Астаны, – рассказывает рядовой Рашид Берикулы. – В разведку отбирали особо: нужно было показать лучшие результаты по физической и психологической подготовке. На мой взгляд, в разведке служить лучше, чем в других подразделениях, тут интереснее. Научился стрелять, метать ножи, могу убрать часового, вести наблюдение, работать с радиостанцией. На самом деле в разведку я попал случайно. До этого лишь фильмы смотрел и даже не думал, что сам окажусь в такой обстановке.

Рашид признался, что хотел бы остаться в войсках, именно в разведке. Четыре раза в году обязательно проходят сборы разведчиков, дважды в месяц стрельбы и 10-километровые марши. Два раза в году траверс – это 60–70 км пешим порядком при полной экипировке в горах.

– Домой особо не хочется, здесь интересней. Уже воспринимаешь все происходящее не как службу, а как полноценную военную жизнь. После окончания срочной службы думаю остаться служить дальше. У меня есть высшее образование, но, так как у нас не было военной кафедры, срочную службу прохожу солдатом. Есть все шансы продолжить службу уже офицером, – говорит солдат.

Момент истины

Неспешным, размеренным шагом отправляемся к следующей точке.

– Где-то там должен быть замаскированный пункт наблюдения, поэтому смотрите в оба, – предупреждает сопровождающий нас инструктор.

– Я вижу табличку, значит, где-то там они и спря… – не успеваю договорить, потому что в этот самый момент ноги оказываются выше головы, а тело, описывая дугу, мягко приземляется на снег, и в лицо смотрит ствол автомата.

– Ничего не повредили? – смеет­ся инструктор. – А я же предупреждал смотреть в оба.

Боевое охранение точки мы успешно прошляпили и оказались в унизительной ситуации. На самом деле данное приключение в обучающий курс не входило. Это специально для нас разведчики устроили засаду, чтобы мы смогли на собственной, так сказать, шкуре испытать все прелести боевой обстановки.

В обычных условиях на данной учебной точке проводится занятие по выполнению норматива № 3: выбор места наблюдения с последующим составлением схемы ориентирования и ведение разведки самодельного поста. На точке имеются наблюдатель, связист и старший наблюдательного поста, который при получении разведданных от первых двух делает соответствующие записи в журнал наблюдения с последующим докладом вышестоящему командованию.

Без стрельбы не обходится

Выдвигаемся к огневому рубежу. В пути нас сопровождает начальник лагерного сбора полковник Ринат Калиев.

– Подготовка по специаль­ности в разведподразделении продолжается в течение 175 учебных часов – это полтора месяца, – объясняет полковник. – В зимнее время теоретический блок занятий проводится в пунктах постоянной дислокации. С переходом на практический блок все разведывательные подразделения Десантно-штурмовых войск выезжают на тот или иной полигон. В данный момент мы находимся на полигоне «Берег». Здесь теоретические знания, полученные личным составом пунктов постоянной дислокации, закреп­ляются практически.

Задача разведывательных под­разделений осложняется, как правило, отрывом от главных сил и действием в тылу противника. То есть разведка всегда впереди, и на разведчика возлагается огромная ответственность. Поэтому при отработке практического блока назначаются лучшие инструкторы. Как правило, сержант или офицер, он же руководитель непосредственно на данной учебной точке, от начала подготовки по специальности до ее завершения, в течение всех 175 часов, прогоняет новичков.

Наши военнослужащие опираются на углубленное изучение современных вооруженных конфликтов. Большие потери у воюющих стран, как показы­вает практика, происходят из-за не оказанной своевременно медицинской помощи – это процентов 70. Сейчас во всех армиях мира этому уделяется огромное внимание.

Кроме того, разведчики при выполнении учебных стрельб используют новейшие приборы ночного видения. При определении координат при передвижении на незнакомой местности используются современные навигационные приборы и другое снаряжение, которое применяют лишь подразделения специального и особого назначения.

Огневой рубеж встретил нас какофонией всевозможных видов стрелкового оружия. На каждом учебном месте разведчиками отрабатывается правильность прицеливания и выполнения упражнений. С короткого ствола – пистолеты ПМ и ПБ, длинный ствол – автоматы и пулемет Калашникова. Здесь же производится отработка упражнений из снайперской винтовки Драгунова.

К слову, пистолет бесшумный ПБ (индекс ГРАУ 6П9) лично мы в работе увидели впервые. Он был создан для вооружения армейских разведывательных групп, а также персонала КГБ СССР и принят на вооружение в 1967 году. Начальная скорость пули составляет 290 м⁄с, то есть ниже скорости звука, и вполне сопоставима со скоростью заряда, выпускаемого из современной пневматической винтовки. В результате этого пуля не соз­дает ударной волны, но за счет тяжелой пули от пистолета ПМ способна нанести серьезные повреждения. Звук выстрела, как и у пневматики, слышен примерно в радиусе 50 м, что соответствует дальности эффективного его применения.

Здесь же мы увидели АКМ-74 с приборами шумоподавления и легендарный стреляющий нож разведчика. Что касается огневой подготовки разведподразделений, то она отличается от общевойсковой как отработкой специальных упражнений, так и тактическими приемами ведения огня.

Война – войной,

обед – по расписанию

Уже в офицерской палатке полевой кухни мы встретили офицера управления командующего Десантно-штурмовыми войсками капитана Виталия Стефановича, недавно вернувшегося домой после успешного прохождения курса ведения боевых действий на базе индийской Школы по борьбе с повстанцами.

– Согласно плану международного сотрудничества, с 15 по 30 декабря мы проходили курс ведения боевых действий низкой интенсивности в экстремальных условиях на территории Индии. Это всемирно известная школа, где проводят занятия с военнослужащими разных стран. Индия имеет огромный опыт в борьбе с повстанцами, а они и есть незаконное вооруженное формирование, что на сегодняшний день весьма актуально. Было очень познавательно изучить их опыт, – рассказывает Виталий Стефанович. – Выполнение упражнений у них отличается от наших. Например, рефлекторная стрельба изучается и нами, но есть особенности, и мы это тоже будем внедрять, с применением тепловизионных прицелов. Полезным оказался курс выживания в экстремальных условиях, было интересно готовить пищу в джунглях.

Основу занятий составляло обучение разведывательным действиям в условиях густой растительности и ограниченной видимости. В этом блоке личный состав Десантно-штурмовых войск продемонстрировал высокие навыки, несмотря на незнакомую местность.

Капитан Стефанович также отметил, что физическая подготовка казахстанских военнослужащих впечатлила принимающую сторону. В некоторых случаях наши десантники даже частично превосходили по физподготовке инструкторов, которые с ними работали. Важно отметить, что опыт, полученный за рубежом всего-то пару недель назад, офицеры передают разведчикам практически сразу по возвращении домой.