Как вернуть всю стоимость билета на поезд?

Общество
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Подробно об этом рассказали в Комитете по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции, передает Kazpravda.kz 

Фото Kazpravda.kz

Возврат железнодорожных билетов производится согласно Правилам перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений, утвержденным приказом министра индустрии и инфраструктурного развития от 30 апреля 2015 года №545.

Согласно пункту 254 Правил, за неиспользованные билеты перевозчик возвращает пассажиру деньги в следующих случаях:
- не позднее, чем за 24 часа до отправления поезда – полную стоимость проезда;
- менее чем за 24 часа, но не позднее, чем за 6 часов до отправления поезда – стоимость билета и 50% стоимости плацкарты;
- менее чем за 6 часов до отправления и не более 1 часа после отправления поезда – стоимость билета, при этом удерживается вся стоимость плацкарты, но не более 30% от стоимости проезда.

Отмечается, что по истечении 1 часа после отправления поезда сдать билет уже нельзя. Деньги не будут возвращены. 

 При возврате в кассу неиспользованных билетов, оформленных на пригородные поезда:
- не позднее, чем за 24 часа до отправления поезда, можно получить полную стоимость проезда;
- менее чем за 24 часа, но не более 1 (одного) часа после отправления поезда - 70% от стоимости проезда;  
- по истечении 1 часа после отправления поезда возврат билетов не производится, денежные средства не возвращаются.

"Необходимо знать что, возврат электронного проездного документа (билета) производится на сайте в личном кабинете клиента не позднее чем за 1 час до отправления поезда с начальной станции маршрута следования поезда, либо  в билетных кассах на территории РК, при предъявлении электронного проездного документа (билета) и документа, удостоверяющего личность пассажира в соответствии установленными сроками возврата. Если билет приобретен через кассу, то и возврат производится через кассу. Возвращать билеты следует по месту их приобретения", - говорится в сообщении.


Для обращений пассажиров по возврату средств есть отдельный номер в WhatsApp: +7 (707) 270-36-64. По данному номеру не производят возврат проездных документов, он отвечает за денежные средства, которые не поступили на карту плательщика пассажира при возврате билета.

Пассажиры, не получившие деньги за возврат билетов, могут уточнить статус возврата, обратившись на этот WhatsApp. При отправке запроса необходимо указать номер проездного документа либо отправить фото билета и квитанции о возврате при обращении в билетную кассу. Если у пассажиров возникнут вопросы по возврату и оплате неиспользованных  жд билетов, необходимо обратиться с заявлением в Комитет железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта.

#поезд #возврат #билет

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