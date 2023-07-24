Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?

Утром вода из кранов идет с 6.00 до 11.00 часов, вечером – с 18.00 до 23.00. Сделать запасы и помыться в другое время горожане не могут. Ситуация усугубляется жарой, которая в июле установилась в Карагандинской области.

– В тех временных промежутках, когда вода не идет, мы занимаемся наполнением резервуаров, – рассказал аким Темиртау Ораз Таурбеков. – Потому что водоснабжение города осуществляется таким образом, что вначале наполняются резервуары, а уже потом, после очистки, вода из них подается потребителям.

Проблема в большой изношенности водовода Караганда – Темиртау, который обеспечивает горожан водой. Он довольно длинный – 27 км. Сдан в эксплуатацию еще в 80-е годы минувшего века. Получается, что этот водовод отслужил уже два своих эксплуа­тационных срока. Причем за все это время ни разу капитально не ремонтировался и уж тем более не проходил реконструкцию.

– Ежемесячно на этой трубе происходит около 40 аварий, – конс­татирует Ораз Таурбеков. – Из-за чего в землю утекает огромное количество воды. Судите сами. Проектная мощность водовода – 1 000 кубометров в час, а сейчас он подает в город максимум 300 кубов. Это очень маленький объем, поэтому нехватку воды приходится компенсировать за счет источника «Нижний бьеф».

Из 27 км водовода Караганда – Темиртау в аварийном состоянии находятся несколько участков общей протяженностью в пять километров. Их восстановлению и решено уделить внимание в нынешнем сезоне.

Из областного бюджета на эти цели выделено 500 млн тенге. В августе-сентябре подрядчик заменит аварийные трубы, благодаря чему удастся улучшить водоснабжение города металлургов. А уже в 2024 году должна начаться работа по реконструкции всего водовода.

– В 2015 году мы разработали проект его реконструкции, – сообщил градоначальник. – К сожалению, своевременно его реа­лизовать не удалось, теперь он местами уже устарел. Поэтому мы сделаем его корректировку и будем просить финансирования из республиканского бюджета. Надеемся получить одобрение. По предварительным расчетам, потребуется около 10 миллиардов тенге.

Аким добавил, что, скорее всего, реконструкцию водовода придется делать в несколько этапов. Во-первых, из-за большой стоимости проекта. А во-вторых, потому что нужно будет не только прокладывать новый трубопровод, но и строить перекачивающую станцию. Она необходима, ведь воду по трубе придется прогонять с нижней точки водовода до верх­ней его отметки на высоту около 40 м.

– Рабочее давление на аварийном участке, который мы собираемся менять, должно составлять 7,4 атмосферы, – пояснил Ораз Таурбеков. – Но из-за изношенности трубы мы даем только шесть атмосфер. Больше не можем. Иначе старый металл разорвет, и вода вообще перестанет поступать в город.

Сейчас все аварии, возникающие на водоводе Караганда – Темиртау, компания-услугодатель «Окжетпес-Т» устраняет своими силами. Однако скоро к восстановительным работам приступит подрядная организация. А уже в сентябре, по словам акима Темиртау, ситуация наладится и подавать воду по расписанию перестанут. Пока же власти просят горожан потерпеть.