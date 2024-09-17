Как вы яхту назовете, так она и поплывет

Колонка обозревателей
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Ерик Абитов

В последнее время стал обращать внимание на названия магазинов и точек общественного питания. Не устаю удивляться нелепости и банальности многих из них.

К примеру, на самом большом проспекте города Усть-Каменогорска лет пять назад начали активно благоустраивать прилегающую к магистрали территорию. Появились воркауты, велодорожки, а главное – детские площадки. И вот одна из них оказалась аккурат перед крыльцом пивного бара с символическим названием «Накатика», расположенного на первом этаже жилого дома. Питейное заведение на тот момент было довольно популярным и посещаемым. Правда, позже оно все равно закрылось, вероятно, из-за близости с той самой детской площадкой.

А недавно в этом же городе в мое поле зрения попала еще одна интересная вывеска. Это алкомаркет на проспекте Назарбаева под названием «Хочу пить». Расположен он в пристройке к зданию популярной среди горожан оптовки под названием «8⁄1». Название для такого заведения люди расценивают как в какой-то мере пропагандирующее алкоголизм.

Я много ездил по Казахстану, и знаете, что заметил? Внимание на себя обращают все повторяю­щиеся названия коммерческих объектов. Готов поспорить, свой «Салем», «Самал», «Барыс», «Шанырак», «Лас­точка», «Береке», «Ручеек» есть в каждом городе нашей страны. Например, только в нижней части города Алматы я увидел шесть продуктовых магазинов с названием «Береке» и столько же «Ручейков». А ресторанов-кафе «Вдали от жен» насчитал как минимум в десяти городах Казахстана.

Иногда, безусловно, попадаются и остроумные, забавные названия. Например, караоке «Запой» в центре южной столицы. Правда, сейчас эта вывеска исчезла из поля зрения. Видимо, и заведение было закрыто. Впрочем, это, скорее, исключение из правил.

Повсюду у нас расположены целые «миры» чего-то. Обуви, колготок, игрушек, семян, запчастей... Словно в эпоху СССР, когда популярными были названия типа «Главпивтрест», «Главрыбтрест» и тому подобное.

Приходится смириться с тем, что у большинства наших предпринимателей не хватает фантазии, творческого подхода. А может, они вообще особо не думают над вывес­кой у магазина? О каком нейминге может идти речь, если нет никакой креативности и оригинальности в названиях? А ведь они должны выражать идею конкурентоспособности и превосходства. Впрочем, иногда складывается впечатление, что некоторые бизнесмены, пытаясь привлечь внимание, нарочно придумывают нелепые или даже пугающие названия.

Со стороны может показаться несложной задачей, но на деле поиск подходящего слова, которое отражало бы деятельность компании или торговой точки и было бы при этом запоминающимся и благозвучным, – целое искусство. Не случайно эксперты утверж­дают, что от названия зависит многое.

Как рассказал один из столичных предпринимателей, придумать название фирмы или магазина не так-то просто. Это как родители ломают голову над тем, какое имя дать новорожденному, поскольку от имени, в нашем случае названия, зависит в целом успех по жизни, в бизнесе. Не зря же говорят – «Как вы яхту назовете, так она и поплывет».

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#бизнес #магазины #кафе #название #караоке

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