Как выездной туризм на имидже страны сказывается

коллаж Павла Цедилина

Охота к перемене мест

Отпуском два раза в год, проведенным за рубежом, никого сегодня не удивить. Некоторые люди даже умудряются жить на две страны. А те, кто работает онлайн, вообще свободно передвигаются по миру, совмещая туризм и профессиональную деятельность. Лично знаю молодую пару, которая месяцами жила на Гоа, окончательно вернувшись в страну только тогда, когда пришло время ребенка отправлять в школу.

Минимизация преград заметно упрощает возможность влиться в ряды туристов, поток которых с каждым годом только растет. Это раньше путешествия были уделом исключительно сос­тоятельных граждан. Теперь же посетить даже самые отдаленные уголки планеты, совершить массу открытий, познакомиться с памятниками мировой культуры и архитектуры, своими глазами увидеть, как живут в других странах, попробовать блюда национальной кухни и пропитаться экзотикой могут люди со средним достатком.

По данным пограничной службы КНБ РК, за 2023 год численность казахстанцев, побывавших в других странах, превысила 10,5 млн человек. Рост в сравнении с предыдущим годом составил 37,2%.

Еще один заметный тренд последних четырех лет: выездных туристов стало больше, чем внут­ренних. Граждане Казахстана сегодня имеют возможность путешествовать без визы в 40 стран, используя свой национальный паспорт.

В 38 странах казахстанцы могут получить визу по прибытии, непосредственно в аэропорту. Те, кто любит отдыхать, к примеру, в Египте или на Мальдивах, хорошо знают, что сделать это легко и просто. Для посещения еще двух стран – Кении и Южной Кореи – казахстанцам достаточно подать заявление на получение электронного разрешения на поездку (eTA) перед выездом.

Встречают не только

по одежке

Туризм – это потрясающее средство для поиска новых друзей и налаживания контактов. А еще это уникальная возможность рассказать о себе, повысить престиж своей страны, обеспечить уважение к своему городу и своему народу.

Важно всегда помнить, что то, как ведут себя представители того или иного государства в путешествиях, сказывается на имидже страны. У всех на слуху история о том, как минувшим летом на весь мир прославился казахстанский турист, начертавший свое имя на тысячелетней стене Дома Цеев в археологическом парке итальянских Помпеев. Вандала тут же задержали сотрудники службы безопас­ности. Было возбуждено дело в административном порядке. После рассмотрения дела в суде виновный в порче памятника оштрафован на крупную сумму.

На днях на весь мир прославилась еще одна казахстанская туристка, решившая «увековечить» свое имя. Во время посещения знаменитого Ботанического сада в Батуми она вырезала свои инициалы на стволе редкого вида бамбука…

Руководитель туристического агентства Ирина Пермякова говорит, что раньше подобное поведение соотечественников в чужой стране даже представить было невозможно. Возить группы за границу Ирина начала, еще работая в Бюро международного молодежного туризма «Спутник». Она подчеркивает, что советские туристы вели себя за рубежом тише воды, ниже травы. В то время возможность выехать за пределы СССР была далеко не у каждого. Разрешение на поездку в страны, да и то в основном так называемого социалистического лагеря, получали исключительно идейно зрелые люди, надежные и неоднократно проверенные на лояльность к системе, прошедшие собеседование в КГБ.

– С распадом СССР постепенно возможность выехать за границу появилась чуть ли не у каждого, кто имел деньги, – вспоминает Ирина Пермякова. – Правда, поначалу ехали не на экскурсии, а в шоп-туры. Коммерсанты покупали турпутевки, отправляясь в Китай, Иран, Индию, Польшу, Турцию, чтобы закупить товары, пользующиеся спросом у казахстанцев. Весь интерес к стране пребывания ограничивался оптовыми магазинами и информацией о том, что и где можно купить дешевле.

Ирина Николаевна рассказывает, что вели себя за рубежом те торговцы уже более вольно.

– Хорошо помню, как в Индии один наш «турист» зачерпнул горсть мелких алмазов на рынке, думая, что никто не видит. Они там россыпью лежат, вот и прикарманил, заработав себе серьезные проблемы. А еще был случай, когда двое мужчин не смог­ли вместить закуп­ленный товар в чемоданы и не нашли ничего лучшего, как завязать его в узлы, использовав гостиничные простыни. Их настигли уже в аэропорту перед посадкой на рейс. В последние годы приходилось сталкиваться с туристами, которые везли с курортов шампуни, тапочки, халаты и даже восточные сладости, вынося их из ресторана. Всегда было стыдно за подобные поступки.

Работа тревел-блогера Аллы Дикань связана с бесконечными путешествиями. Она признается, что тоже приходилось испытывать неловкость из-за поведения туристов.

– Казахстанские туристы – важные, часто требуют к себе царского отношения. Все они денежные, и это сказывается на запросах. Они не дебоширят, не дерутся, но требуют супер­обслуживания, даже если купили горящий тур за три копейки, – комментирует Алла Дикань. – Бывает, что в Таиланде или на Гоа норовят запрещенные вещества попробовать вкупе с дешевым ромом, что чревато определенными последствиями. Но в целом казахстанцы ничем не отличаются от среднестатистического туриста.

Замечены казахстанцы и среди тех, кто нет-нет да и предпринимает попытки покорить египетские пирамиды. Такое желание свойственно путешественникам из разных стран. Поэтому памятник архитектуры Древнего Египта хорошо охраняется. Тех, кто начинает карабкаться, охрана быстро возвращает на землю, предуп­реждая о грозящем наказании.

– Однажды наблюдала, как турист успел взобраться чуть ли не на вершину пирамиды, пока по вызову охраны приехала полиция, – рассказывает Алла Дикань. – Это был европеец. Ежегодно несколько сотен человек поодиночке или в составе небольших групп решаются на подобное «восхождение», не задумываясь о том, что их неизбежно ждет наказание – от ареста на длительный срок до крупного штрафа, а то и запрета на въезд в Египет. Про себя всегда отмечала, что наши туристы в Казахстане ведут себя гораздо хуже, чем за границей. В чужой стране они все-таки стараются держать марку. Возможно, в другие страны не летают те, кто в родном городе разбивает фонари, громит скамейки и витрины, пишет свои имена поверх древних петроглифов.

В прошлом году в Казахстане только официально зарегистрировано более тысячи фактов вандализма. Реальный же масштаб этого явления толком неизвестен. Не зря ведь депутаты предложили увеличить штрафы за вандализм, а в начале прошлого года ужесточили ответственность за экологические нарушения и вандализм.

Мои собеседницы уверены, что изменить ситуацию сможет общественное порицание и новые подходы в воспитании, которые должны начинаться в семье. Это в полной мере касается как разрушения объектов благоустройства в стране, так и непристойного поведения соотечественников за рубежом.

В чужой монастырь

по их уставу

Чтобы свести до минимума подобные случаи, негативно сказывающиеся на имидже страны, на Egov даже разместили Памятку для граждан РК, выезжающих за границу. Кроме юридических моментов, касающихся действий в случае задержания правоохранительными органами, утери или кражи документов, подтверждающих личность, на туристов распространяется действие законов страны, в которой они находятся. Придерживаться их строго обязательно, незнание законов не освобождает от ответственности.

За границей казахстанцам советуют следовать общепринятым нормам этики и морали. (От себя бы добавила: как и у себя дома.) Стоит строго соблюдать местные обычаи и традиции, особенно в государствах Азии и Африки. Во многих странах запрещено курение в общественных местах, есть специально отведенные для этого уголки. Например, запрет на курение в барах и ресторанах введен в Бельгии, Ирландии, Новой Зеландии, Финляндии, Дании, Исландии, Литве и других странах.

Помню, как-то с подругой вышли в Кракове из автобуса, на котором приехали из аэропорта, и она тут же закурила. Непонятно откуда мгновенно появился полицейский, оштрафовавший ее на 20 евро.

Во многих странах введен полный или частичный запрет на пользование мобильной связью при управлении автомобилем.

В США строго соблюдается принцип равноправия между женщинами и мужчинами, и иногда проявление фамильярности или невинный флирт (как вам кажется) может повлечь за собой судебное разбирательство.

Немцы известны своей педантичностью и законопослушностью. В Германии при нарушении Правил дорожного движения нередки анонимные звонки в полицию от граждан. Парковка в запрещенных местах грозит в лучшем случае штрафом, в худшем – эвакуатором.

От себя, как человека, любящего путешествовать и побывавшего не в одной десятке стран, хотела бы посоветовать еще на стадии планирования собрать как можно больше информации о государстве, в котором намерены побывать. Везде есть свои особенности, и их обязательно нужно учитывать, ведь общеизвестно, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Такая полезная информация позволит избежать неприглядной, а то и опас­ной ситуации, которая может повлечь правовые последствия или стать триггером для нелицеприят­ных отзывов об отдельном взятом путешественнике и нашей стране.

Лет десять назад в китайских средствах массовой информации широкое применение получило выражение «туристическая дипломатия». Оно подчеркивает, что сегодня международные путешествия воспринимаются не только как экономическая индустрия, но и важный аспект формирования и распространения имиджа страны. Его формируют и казахстанцы, влившиеся в мировой туристический поток, и от них во многом зависит мнение о нашей стране на международной арене.