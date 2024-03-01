Как я стал огородником

Понятно, что многие индивидуумы, которые в силу возраста могут быть причислены к категории «из бывших советских», знакомы с садово-огородными работами не понаслышке. Вот и мне, малолетке, доводилось заниматься прополкой грядок. Было это в Целинограде в начале 60-х прошлого века, за городским парком, ниже по течению реки Ишим, примерно там, где сейчас плотина. А в 1963 году случилось непонятное. Родители заговорили о каком-то участке, отец, инженер, на листе ватмана цветными карандашами выполнил чертеж, точнее, план участка, на котором с учетом всех положенных нормативов были отмечены места посадки плодовых деревьев, ягодных и прочих культур. Потом это все начало претворяться в жизнь и длилось вплоть до столичных времен. Параллельно и я, уже став весьма взрослым, несколько лет оби­хаживал собственную «фазенду». Однако до огородных дел не снисходил. Это женских рук было дело…

В 2020-м пришел ковид. К этому времени из всех дач осталась только одна. Владели ею мои сестры, а я туда наведывался в свободном режиме. Той весной девушки-пенсионерки по случаю карантина не смогли вернуться в столицу из Щучинской своей «резиденции», что и запустило процесс становления огородника.

С тех пор прошло три года, и вот что я понял про себя, дачу и помидоры.

Самая добрая, неприхотливая и отзывчивая культура – это редис­ка. Горькая, как правда, но столь же полезная! Ранней весной можно разгрести снег, накрыть грядку черной пленкой, а через несколько дней, когда земля прогреется, посеять. Семена крупные, укладывать их легко ровными рядочками. Любит сие растеньице солн­це, хорошо удобренную землю и обильный полив. Через три-четыре дня порадует первыми всходами, а меньше чем через месяц – и корнеплодами! Несколько раз за лето можно запускать процесс. Только семена правильно подбирать на каждый период.

Вот с морковкой – засада! Посадочный материал мелкий. Взойдет – то густо, то пусто. Где густо, там прореживать нужно периодически. Та еще морока! Лучше купить сразу на ленточках семена, ну или самому наклеить на досуге. Но это на любителя.

Картофель. Как без него! Первый вопрос у дачников при встрече: «Картошку посадил уже?»

У каждого свой способ. Кто-то землю не рыхлит, а кто-то в мешках сажает. Пробовали и так, и так. Вырастает! Главное – почаще поливать и окучивать, пока возможность есть. А с той, что в мешках, возни много: подсыпать землю, чаще поливать (пересыхает быстро!). Урожай неплохой, но больше пробовать не хочу. Особая беда картофелеводов – жук колорадский. Гадость редкая! У кого его нет – счастливые. Оговорюсь сразу: «химию» принципиально не применяем ни в виде ядохимикатов, ни в виде удобрений минеральных. Только органика! Ну и то, что пришло само – с осадками, перегноем, навозом (кто знает, что там на самом деле…). Так что жуков вручную собираем.

Зелень. Сажать легко, растет в основном хорошо. Вкусно и красиво. Некоторые виды как пойдут в рост, не остановить!

Но вот и добрались мы до главного! Яблоки любви. Проще говоря, помидоры. Особая песня. В тот самый ковидный год, понятное дело, толковой рассады выращено не было. Взяли у знакомой, опытной огородницы. Было там несколько сортов, каких – неведомо, но к концу лета стало понятно, что очень даже замечательных. Один из них по вкусовым качествам понравился мне больше всего, с тех пор и культивирую, называю его «от Фариды Максутовны».

Итак. Выбирается хороший экземпляр из первых покрасневших. Доращивается до спелого состояния, затем дозревает дома, после чего семена выпускаются, промываются несколько раз и хорошенько высушиваются. Пишут в Интернете, что нужно сутки сбраживать. Попробовал – проросли. Выбросил, больше не выпендриваюсь. Когда сажать? Говорят, в начале марта. Многие так и делают. Я – в последних числах. Семена промываю в слабом растворе марганцовки. Можно прорастить, можно и так посадить. Взойдут все равно, если суждено. Однажды по совету в Интернете закаливал семена в холодильнике. Не взошли! Лучше полагаться на собственную интуицию, считаю. Не признаю и лунный календарь, он только мешает мне. Грунт готовлю с осени. Держу в таком месте, где он хорошо за зиму промерзнет. Перед посадкой смешиваю с покупным. Важно, чтобы повезло и попался качественный (однажды был прокол). Ну а дальше, как листики пойдут, пикировка-пересадка. Про это везде написано, можно верить. Главное – света побольше и режим температурный. У меня лоджия смотрит на восток, кухня с окном во всю стену – на запад. Так и бегаю: утром с ящиками – с запада на восток, в обед – наоборот. В мае высаживаю в грунт. Прошлая весна аномальная была, жара в апреле, так первую партию высадил 6 мая (!). Под укрытие, конечно. Потом похолодало, поднялся ветер. Погоды нормальной целый месяц не было. Когда растения уперлись в «крышу», пришлось укрывной материал снять. Выжили и дали хороший урожай! Но и заботы потребовали немало: сорт высокорос­лый, только успевай подвязывать и «пасынки» обрывать…

Так что нравится это дело. А еще и плоды приносит – однажды сеньор-помидор «вытянул» на 1,3 кг!