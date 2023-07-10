Как уберечь здоровье в жару – рекомендации Минздрава

Общество, Другое
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Как уберечь здоровье и сохранить бодрость в жаркую погоду, рассказали в Министерстве здравоохранения Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

Июль – традиционно самый жаркий месяц, когда надо особенно беречься от палящего солнца. В группе риска – пожилые люди, грудные дети, люди, работающие на открытом воздухе и имеющие хронические заболевания. 

Сильное повышение температуры воздуха может вызывать истощение и тепловой удар, усугублять проблемы со здоровьем, в том числе сердечно-сосудистые, респираторные, почечные и психические заболевания.

Негативные последствия жары для здоровья в значительной степени можно предотвратить с помощью  простых рекомендаций. 

Как посоветовали в министерстве, в самое жаркое время дня – с 12 до 16 часов – нужно стараться не выходить на улицу без особой необходимости и не заниматься делами, требующими больших физических нагрузок.

"Если уже вышли на улицу, продумайте маршрут, чтобы подольше держаться в тени. Старайтесь время от времени охлаждаться, проводите 2-3 часа в день в прохладном месте (например, в общественных зданиях с кондиционированием воздуха).

Не допускайте перегрева и обезвоживания организма. Носите легкую и свободную одежду из натуральных тканей, желательно светлых тонов, обязательно надевайте легкие головные уборы, солнцезащитные очки и носите с собой бутылочку воды.

Для защиты организма от обезвоживания необходимо регулярно пить воду или теплый чай, фруктовые соки, но не в холодном виде.

Наносите на кожу средства от загара, не используйте слишком много косметики.

Ни в коем случае, даже ненадолго, не оставляйте детей и животных в закрытых машинах", – призвали в МЗ.

В жаркую погоду старайтесь исключить из своего рациона жирные, жареные и сладкие блюда. В меню должна быть легкая пища – овощи, фрукты, отварная или тушеная рыба, курица, холодные супы и окрошки. Помните о правилах санитарной гигиены – тщательно мойте овощи и фрукты проточной водой, мясо, рыбу обязательно проваривайте.

Не рекомендуется употреблять алкоголь (в том числе и пиво), кофеинсодержащие и газированные напитки, которые не только не утоляют жажду, но и замедляют обменные процессы в организме.

"При появлении необычных симптомов и в случае, если они не исчезают, обратитесь к врачу. Если вы замечаете, что у человека сухие горячие кожные покровы, признаки психического возбуждения, судороги, а также если он теряет сознание, немедленно обратитесь к врачу или вызовите скорую помощь", – отметили в министерстве.

#здоровье #погода #Минздрав #жара

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