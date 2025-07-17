В Комитете санэпидемконтроля РК рассказали, как защититься от опасного вируса, передающегося через укусы клещей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С наступлением сезона активности клещей возрастает риск заражения Конго-Крымской геморрагической лихорадкой (ККГЛ). Заболевание опасно тяжелыми осложнениями и требует срочной медицинской помощи.

Конго-Крымская геморрагическая лихорадка (ККГЛ) — это острая вирусная инфекция, передающаяся человеку преимущественно через укусы клещей, а также при контакте с кровью и тканями инфицированных животных или людей. Заболевание сопровождается высокой температурой, интоксикацией, кровотечениями и может привести к серьёзным осложнениям. Особенно актуальна профилактика ККГЛ в весенне-летний период, когда активизируются клещи — основные переносчики вируса.

Чтобы обезопасить себя:

▪️ Носите закрытую одежду и используйте репелленты на природе.

▪️ Проверяйте тело и одежду после прогулок.

▪️ Удаляйте клещей правильно, не раздавливая.

▪️ Избегайте контакта с кровью животных, работайте в перчатках.

▪️ При первых симптомах (температура, слабость, кровотечения) — немедленно обратитесь к врачу.

Берегите здоровье — профилактика спасает жизни!