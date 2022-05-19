Статьи
Как здоровье, страна?
Дастан Куттыбаев

Ход исполнения поручений Главы государства
по вопросам здравоохранения озвучила
на площадке СЦК министр здравоохранения Ажар Гиният.

Ряд поручений был направлен на стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране. В настоящее время отмечается стойкая стабилизации эпидемио­логической обстановки во всех регионах, в сутки регистрируется около десяти случаев коронавирусной инфекции, выздоровело более 98% больных. Сняты все ограничительные меры.

Ажар Гиният сообщила, что, по сведениям ВОЗ, за последнюю неделю заболеваемость в мире снижена на 12%, однако рост отмечается в регионах Америки и Африки. Растет число заболевших в Армении – за последнюю неделю – на 217%, Венгрии – на 209%, ОАЭ – на 55%, Японии – на 54%, Сингапуре – на 37%, Израиле – 15%, Турции – 12%, в других странах.

Министр проинформировала, что в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции по поручению Главы государства приняты меры по определению статистически достоверной картины заболевае­мости КВИ и скорректированы противоэпидемические меры с учетом эпидемиологической ситуации. Для централизованного учета ПЦР-исследований на COVID-19, проводимых всеми лабораториями вне зависимости от формы собственности, сформирована единая база. Сведения об установленных диагнозах отражаются в информационных системах медорганизаций.

Продолжается ежедневная оценка эпидемиологической ситуации, что позволяет прогнозировать коечный фонд, объем средств на лечение больных КВИ, закуп лекарственных средств, изделий медицинского назначения, средств индивидуальной защиты. И конечно, вакцинация и ревакцинация по-прежнему остаются единственной защитой от инфекции. В данное время в стране в среднем за сутки вакцинируется 11 тыс. человек.

– Учитывая весь негативный опыт, с которым столкнулась система здравоохранения в период пандемии COVID-19, нами усилена работа, направленная на формирование современной системы эпидемиологического прогнозирования и реагирования. Разработан проект закона РК «О биологической безопаснос­ти». 28 апреля 2022 года, данный законопроект принят Сенатом Парламента. Его основная цель – раннее выявление, предотвращение и профилактика биологических угроз, – добавила спикер.

Ажар Гиният назвала основные биологические опасности. Это природные очаги особо опасных инфекций, которые распространены на половине территории страны: например, чума на территории 10 областей, туляремия на территории 12 областей, геморрагическая лихорадка – четырех областей и города Шымкента. По сибирской язве в Казахстане неблагополучными считаются 1 795 стационарных пунктов.

– Также это опасный завоз инфекций в результате расширения Казахстаном международных туристических и деловых связей. Ежегодно регистрируются случаи завоза холеры, например, четыре случая из Индии в 2019 году, а также лихорадки Денге – три случая из Таиланда, малярии – четыре случая из тропических стран в 2019-м. Опасность представляет нарушение требований при работе с патогенными био­агентами, воздействие источников повышенной опасности вследствие чрезвычайных ситуаций и актов терроризма. Например, землетрясения могут привести к разрушению объектов и попаданию в окружающую среду особо опасных патогенов, – продолжила министр.

В рамках законопроекта планируется создание эффективной системы противодействия биологическому риску. Также тревожит дефицит и старение кадров.

– Основным звеном в системе здравоохранения является первичная медико-санитарная помощь – это служба, которая призвана координировать всю медицинскую помощь населению. Пандемия обнажила ее слабые и проблемные места. Для кардинального пересмотра подходов к организации первичной медицинской помощи утвержден план мероприятий по улучшению ПМСП в сторону большей мобильности и доступности широкому кругу населения, в том числе проживающему в сельской местности, – проинформировала руководитель ведомства.

Для ускорения обследования и лечения при подозрении на онкологические и гематологические болезни внедрен «зеленый коридор»: такие пациенты консультируются и обследуются в течение 18 рабочих дней. Это лабораторные исследования, УЗИ, рентген, ЭКГ, КТ, МРТ, а также эндоскопия.

Будут обеспечены строительство к 2025 году 500 объектов ПМСП, внедрение новых подходов профилактики для сельских жителей и детей (Check-Up), развитие пациенто-ориентированности (мобильные бригады, центры лучших практик, ПУЗ), расширение консультативно-диагностических услуг, ежегодный выпуск 1 500 врачей, развитие телемедицины и дистанционных медицинских услуг, открытие геронтологических участков в организациях ПМСП, открытие специализированных врачебных участков для обслуживания осуж­денных, развитие амбулаторной реабилитации.

– 2022-й объявлен Годом ребенка. Министерством будет уделено особое внимание профилактике заболеваний у детей. Будут расширены пакеты профилактических осмотров. Из средств республиканского бюджета предусмотрено финансирование в размере 16,4 миллиарда тенге на приобретение 24 позиций лекарственных средств для лечения детей с девятью редкими заболеваниями, в том числе со спинально-мышечной атрофией и эпилепсией, – сообщила Ажар Гиният.

Также было отмечено, что в 2021-м в стране запущена специальная программа «Аңсаған сәби», по которой предусмотрено ежегодное выделение 7 000 квот на ЭКО до 2026 года. По состоянию на апрель текущего года посредством ЭКО забеременело 3 063 женщины и родилось 1 307 детей.

Популярное

Все
Учитель, воспитай ученика!
...И это все о нем
Как здоровье, страна?
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Алихан Смаилов обозначил приоритетные задачи по развитию Актюбинской области
Главные поправки в Конституцию прокомментировал депутат Аманжан Жамалов
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Кто из казахстанцев не сможет участвовать в программе льготного автокредитования
Акчулаков: Казахстан рассматривает различные технологии по строительству АЭС
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Айман Умарова высказалась о новых поправках в Конституцию РК
Каким будет курс доллара к тенге к началу июня – мнение участников финансового рынка
В Костанайской области закроют 11 начальных школ, а 14 новых построят
Делать электромобили и строить "зеленую" инфраструктуру собирается Казахстан ради борьбы с изменением климата
На проведение референдума выделят более 16 млрд тенге
Бой Жанибека Алимханулы за титул чемпиона мира покажут в Казахстане
Пенсионер, защищая сноху, зарезал родного сына в Алматинской области
Размер МРП увеличен в Казахстане
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
Не все так просто
ОСИлим ли?
Какой будет погода в мае для казахстанцев
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана

Читайте также

Статьи
Два Героя одного села
Статьи
Твори, выдумывай, пробуй!
Статьи
Нет времени для сна
Статьи
Необычный солдат

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]