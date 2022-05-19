Как здоровье, страна?

Ход исполнения поручений Главы государства

по вопросам здравоохранения озвучила

на площадке СЦК министр здравоохранения Ажар Гиният.

Ряд поручений был направлен на стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране. В настоящее время отмечается стойкая стабилизации эпидемио­логической обстановки во всех регионах, в сутки регистрируется около десяти случаев коронавирусной инфекции, выздоровело более 98% больных. Сняты все ограничительные меры.

Ажар Гиният сообщила, что, по сведениям ВОЗ, за последнюю неделю заболеваемость в мире снижена на 12%, однако рост отмечается в регионах Америки и Африки. Растет число заболевших в Армении – за последнюю неделю – на 217%, Венгрии – на 209%, ОАЭ – на 55%, Японии – на 54%, Сингапуре – на 37%, Израиле – 15%, Турции – 12%, в других странах.

Министр проинформировала, что в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции по поручению Главы государства приняты меры по определению статистически достоверной картины заболевае­мости КВИ и скорректированы противоэпидемические меры с учетом эпидемиологической ситуации. Для централизованного учета ПЦР-исследований на COVID-19, проводимых всеми лабораториями вне зависимости от формы собственности, сформирована единая база. Сведения об установленных диагнозах отражаются в информационных системах медорганизаций.

Продолжается ежедневная оценка эпидемиологической ситуации, что позволяет прогнозировать коечный фонд, объем средств на лечение больных КВИ, закуп лекарственных средств, изделий медицинского назначения, средств индивидуальной защиты. И конечно, вакцинация и ревакцинация по-прежнему остаются единственной защитой от инфекции. В данное время в стране в среднем за сутки вакцинируется 11 тыс. человек.

– Учитывая весь негативный опыт, с которым столкнулась система здравоохранения в период пандемии COVID-19, нами усилена работа, направленная на формирование современной системы эпидемиологического прогнозирования и реагирования. Разработан проект закона РК «О биологической безопаснос­ти». 28 апреля 2022 года, данный законопроект принят Сенатом Парламента. Его основная цель – раннее выявление, предотвращение и профилактика биологических угроз, – добавила спикер.

Ажар Гиният назвала основные биологические опасности. Это природные очаги особо опасных инфекций, которые распространены на половине территории страны: например, чума на территории 10 областей, туляремия на территории 12 областей, геморрагическая лихорадка – четырех областей и города Шымкента. По сибирской язве в Казахстане неблагополучными считаются 1 795 стационарных пунктов.

– Также это опасный завоз инфекций в результате расширения Казахстаном международных туристических и деловых связей. Ежегодно регистрируются случаи завоза холеры, например, четыре случая из Индии в 2019 году, а также лихорадки Денге – три случая из Таиланда, малярии – четыре случая из тропических стран в 2019-м. Опасность представляет нарушение требований при работе с патогенными био­агентами, воздействие источников повышенной опасности вследствие чрезвычайных ситуаций и актов терроризма. Например, землетрясения могут привести к разрушению объектов и попаданию в окружающую среду особо опасных патогенов, – продолжила министр.

В рамках законопроекта планируется создание эффективной системы противодействия биологическому риску. Также тревожит дефицит и старение кадров.

– Основным звеном в системе здравоохранения является первичная медико-санитарная помощь – это служба, которая призвана координировать всю медицинскую помощь населению. Пандемия обнажила ее слабые и проблемные места. Для кардинального пересмотра подходов к организации первичной медицинской помощи утвержден план мероприятий по улучшению ПМСП в сторону большей мобильности и доступности широкому кругу населения, в том числе проживающему в сельской местности, – проинформировала руководитель ведомства.

Для ускорения обследования и лечения при подозрении на онкологические и гематологические болезни внедрен «зеленый коридор»: такие пациенты консультируются и обследуются в течение 18 рабочих дней. Это лабораторные исследования, УЗИ, рентген, ЭКГ, КТ, МРТ, а также эндоскопия.

Будут обеспечены строительство к 2025 году 500 объектов ПМСП, внедрение новых подходов профилактики для сельских жителей и детей (Check-Up), развитие пациенто-ориентированности (мобильные бригады, центры лучших практик, ПУЗ), расширение консультативно-диагностических услуг, ежегодный выпуск 1 500 врачей, развитие телемедицины и дистанционных медицинских услуг, открытие геронтологических участков в организациях ПМСП, открытие специализированных врачебных участков для обслуживания осуж­денных, развитие амбулаторной реабилитации.

– 2022-й объявлен Годом ребенка. Министерством будет уделено особое внимание профилактике заболеваний у детей. Будут расширены пакеты профилактических осмотров. Из средств республиканского бюджета предусмотрено финансирование в размере 16,4 миллиарда тенге на приобретение 24 позиций лекарственных средств для лечения детей с девятью редкими заболеваниями, в том числе со спинально-мышечной атрофией и эпилепсией, – сообщила Ажар Гиният.

Также было отмечено, что в 2021-м в стране запущена специальная программа «Аңсаған сәби», по которой предусмотрено ежегодное выделение 7 000 квот на ЭКО до 2026 года. По состоянию на апрель текущего года посредством ЭКО забеременело 3 063 женщины и родилось 1 307 детей.