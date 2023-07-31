С какой погоды начнется август в Казахстане

РГП "Казгидромет" предоставило прогноз погоды по Казахстану на 1-3 августа, передает корреспондент Кazpravda.kz .

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По данным синоптиков, в ближайшие дни погода на большей части Казахстана по-прежнему будет связана с прохождением атмосферных фронтальных разделов, с которыми сохраняются кратковременные дожди с грозами, порывистым ветром, возможен град.

Отмечается, что западные регионы страны будут находиться в поле повышенного давления, здесь ожидается погода без осадков.

Значительных колебаний в температурном фоне не прогнозируется.