С какой погоды начнется август в Казахстане
20
Хасенова Багдат
выпускающий редактор
РГП "Казгидромет" предоставило прогноз погоды по Казахстану на 1-3 августа, передает корреспондент Кazpravda.kz.
По данным синоптиков, в ближайшие дни погода на большей части Казахстана по-прежнему будет связана с прохождением атмосферных фронтальных разделов, с которыми сохраняются кратковременные дожди с грозами, порывистым ветром, возможен град.
Отмечается, что западные регионы страны будут находиться в поле повышенного давления, здесь ожидается погода без осадков.
Значительных колебаний в температурном фоне не прогнозируется.