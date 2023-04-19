Какая погода ожидает казахстанцев в предстоящие 3 дня

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Весь период на западе и в горных районах юго-востока, 21-22 апреля на севере и востоке, в конце периода на юге страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивая погода: пройдут дожди с грозами, на севере, востоке и в горных районах юго-востока – осадки в виде дождя и снега с гололедными явлениями.

На остальную территорию республики северо-западный антициклон из районов Скандинавии принесет ясную погоду без осадков. По республике ожидаются туман, усиление ветра, в южных регионах с пыльной бурей.