Какая погода ждет казахстанцев 23–25 марта

Метеорологи пообещали по-настоящему весеннюю погоду, передает Кazpravda.kz со ссылкой на РГП " Казгидромет ".

Фото: Kazpravda.kz

Почти до конца недели в Казахстане будут солнечные и умеренно теплые дни без осадков.

Большая часть территории страны по-прежнему будет находиться под влиянием отрога антициклона.

Лишь на севере и северо-западе 23 марта в горных районах юго-востока под влиянием ложбины циклона будет неустойчивая погода: пройдут дождь и снег.

По республике прогнозируются туманы, на юго-западе пыльная буря, на севере и северо-западе усиление ветра.