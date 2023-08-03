Более 80 тысяч новых мест для дошкольного обучения планируют открыть в Казахстане до конца года

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О том какие документы необходимы для зачисления ребенка в организацию дошкольного образования рассказали в Министерстве просвещения РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.



Отмечается, что до конца текущего года в стране планируется открыть 81 тысячу новых мест для охвата дошкольными образовательными организациями детей от 2 до 6 лет. По данным ведомства, в стране работает 11 317 дошкольных организаций, охват составляет 89,1%.



"Прием в дошкольные организации осуществляется в течение всего года. В июне были сформированы новые группы в городах Астана и Алматы, Улытау, Костанайской и Мангыстауской областях. В остальных регионах эта работа продолжится до сентября.

Постановка в очередь и направление осуществляется через электронную систему", – добавили в пресс-службе.



Для поступления в дошкольные организации необходимы следующие документы:

- направление на прием (действительно в течении 5 рабочих дней со дня выдачи);



- заявление (по форме согласно приложению 5 правил оказания государственных услуг в сфере дошкольного образования);



- документ, удостоверяющий личность получателя услуги (одного из родителей или законного представителя) или цифровой документ из службы электронных документов;



- свидетельство о рождении ребенка или цифровой документ из сервиса электронных документов;



- карта профилактических прививок форма № 065/э;



- сертификат № 027/э;



- заключение психолого-медико-педагогической консультации (для детей, нуждающихся в специальном образовании).



В Министерстве просвещения отметили, что в настоящее время вносятся изменения в порядок ожидания в детском саду. Создается единая база очередности для устройства и приема ребенка в дошкольную организацию.