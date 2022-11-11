Какие документы подписаны по итогам саммита Организации тюркских государств

11 ноября в Самарканде (Узбекистан) прошел саммит Организации тюркских государств. По его итогам было подписано 5 документов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

По итогам саммита были подписаны следующие документы:

1. Декларация саммита Организации тюркских государств;

2. Протокол о внесении изменений в Нахичеванское соглашение о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств;

3. Решение о принятии Правил процедуры Организации тюркских государств;

4. Решение о назначениях генерального cекретаря Организации тюркских государств и его заместителей, а также президента и вице-президента Тюркской академии;

5. Решение об учреждении Тюркского инвестиционного фонда.