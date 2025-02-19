Какие документы подписаны в ходе визита президента в Иорданию

По завершению переговоров президент Касым-Жомарт Токаев и король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II бен аль-Хусейн приняли Совместное заявление, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Также в присутствии глав государств членами официальных делегаций были подписаны следующие документы:
1. Меморандум о взаимопонимании по вопросам промышленного сотрудничества между правительством Республики Казахстан и правительством Иорданского Хашимитского Королевства;
2. Меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергетики между Министерством энергетики Республики Казахстан и Комиссией по атомной энергетике Иорданского Хашимитского Королевства;
3. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством национальной экономики Республики Казахстан и Министерством промышленности, торговли и снабжения Иорданского Хашимитского Королевства;
4. Соглашение о сотрудничестве между АО «Национальная компания «Самрук-Қазына» и Министерством инвестиций Иорданского Хашимитского Королевства;
5. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» Управления делами Президента Республики Казахстан и Jordan Radio and Television Corporation.
Кроме того, в рамках официального визита главы государства в Иорданию были подписаны 10 межведомственных и коммерческих документов.