Какие документы подписаны в ходе визита президента в Иорданию

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По завершению переговоров президент Касым-Жомарт Токаев и король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II бен аль-Хусейн приняли Совместное заявление, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

 Также в присутствии глав государств членами официальных делегаций были подписаны следующие документы:

1. Меморандум о взаимопонимании по вопросам промышленного сотрудничества между правительством Республики Казахстан и правительством Иорданского Хашимитского Королевства;

2. Меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергетики между Министерством энергетики Республики Казахстан и Комиссией по атомной энергетике Иорданского Хашимитского Королевства;

3. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством национальной экономики Республики Казахстан и Министерством промышленности, торговли и снабжения Иорданского Хашимитского Королевства;

4. Соглашение о сотрудничестве между АО «Национальная компания «Самрук-Қазына» и Министерством инвестиций Иорданского Хашимитского Королевства;

5. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» Управления делами Президента Республики Казахстан и Jordan Radio and Television Corporation.

Кроме того, в рамках официального визита главы государства в Иорданию были подписаны 10 межведомственных и коммерческих документов.

#президент #соглашения #Иордания

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