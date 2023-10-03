Какие меры принимают в Казахстане для снижения аварийности на дорогах

И.о. министра транспорта Талгат Ластаев рассказал на заседании правительства о планируемых мерах для снижения аварийности на дорогах в Казахстане, передает Kazpravda.kz .

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По его словам, для предотвращения встречного столкновения автомобилей в стране реконструировано 3 тыс. км дорог республиканского значения с их переводом в I техническую категорию и устройством разделительных полос и барьеров.

«В дальнейшем, независимо от интенсивности движения, между городами запланировано строительство более 4 тыс. км республиканских автодорог с 4-полосным движением. Это отрезки «Жезказган - Караганда», «Атырау - Уральск» и «Актобе - Кызылорда», - сообщил спикер.

Также, нормативно закреплен вопрос по раздельному строительству дорог, что позволит снизить количество ДТП на временных объездных дорогах.

«Впервые эта норма будет реализована на проектируемых проектах «Актобе - Карабутак - Улгайсын» и «Караганда - Жезказган», - отметил Ластаев.

Кроме того, он сообщил, что на дорожных проектах, финансируемых за счет займов международных финансовых институтов, обязательно проводится оценка безопасности дорог консультантами EuroRAP. За счет средств МБРР уже проверено 5 тыс. км республиканских автодорог. В рамках займа ЕБРР продолжается оценка еще 5 тыс. км.

«Проведение оценки безопасности дорог предусмотрено в проектах реконструкции «Балхаш - Бурылбайтал» и «Кызылорда - Жезказган». В дальнейшем такие работы планируется провести и на других проектах», - заключил спикер.