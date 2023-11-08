Какие незаконные постройки снесут в горах Алматы

Общество
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Искакова Айдана
корреспондент

Выявлены 52 объекта, возводимые с нарушением требований закона и строительных норм

Фото: Kazpravda.kz

В горах Алматы по решению суда снесут незаконные постройки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

«По поручению главы города Ерболата Досаева в горной местности Алматы усилен контроль за незаконным строительством. Управлением градостроительного контроля выявлены 52 объекта, возводимые с нарушением требований закона и строительных норм», - говорится в сообщении.

При этом, по информации городской администрации, по 20 объектам из них уже вступили в законную силу судебные решения о полном или частичном сносе, приведении участка в первоначальное состояние и принудительном исполнении предписания, а именно в отношении:

1. Клубный дом Pain Hill, Бостандыкский район, мкр. Ерменсай, пер. 7, уч. 8/1.

2. ЖК «Швейцария», Бостандыкский район, мкр. Нурлытау, уч.1480/1, 1480/10, 1480/8, 1480/6, 1480/23, 1480/22.

3. Строительство жилого дома, Бостандыкский район, мкр. Нурлытау, уч. 932/79.

4. Строительство жилого дома, Медеуский район, ул. Нурмагамбетова, 374/1.

5. Строительство клубного дома, Медеуский район, ПК "Горный Гигант", 554.

6. Клубный дом Domino Life, Медеуский район, ул. Жамакаева, 308.

7. Клубный дом Pine Hill Residence, Медеуский район, ул. 2, уч.33.

8. Строительство жилых домов, Медеуский район, ул. Обсерватория, 104/4.

9. Срез склона предгорья, Медеуский район, мкр. Бутаковка, уч.31/1.

10. Строительство подпорной стены Медеуский район, ул. Шокая, 203, 205, 207.

11. ЖК «Граф», Бостандыкский район, мкр. Ремизовка, пер. 7, уч.71,73,75.

12. ЖК «Люксембург», Наурызбайский район, мкр. Каргалы, улица Кали. Надырова, уч. 71, 73, 75.

13. МЖК, Наурызбайский р-н, ул. Кенесары хан, уч.98.

14. Строительство жилого дома, Бостандыкский район, мкр. Ерменсай, ул. Жангир хана, 46.

15. Клубный дом Rich, Бостандыкский район, мкр. Мирас, уч. 24/1, 24/2.

16. Садовые дома, Бостандыкский район, ПК "Жанару", 556.

17. Строительство клубного дома, Медеуский район, ул. Оспанова, 87/2, 87/4, 87/5.

18. Подпорная стена, Медеуский р-н, ул. 2-я Ладушкина (Курмет), 35А.

19. ЖК «Французский дом», Наурызбайский р-н, мкр. Карагайлы, АКХ Чапаево, уч. 426.

20. Клубный дом KHAN, Бостандыкский район, ул.Витебская 44/3, 44а.

По оставшимся 23 объектам в настоящее время проходят судебные разбирательства, по 9 - инициируются исковые заявления.

#Алматы #акимат #нарушение #Досаев #снос #клубный дом

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