Послание президента народу Казахстана отвечает настроениям, которые преобладают в обществе – депутат

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По мнению депутата Мажилиса Марата Башимова, послание президента народу Казахстана отвечает тем общественным настроениям, которые сейчас преобладают в обществе, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Хочу отметить очень важный посыл президента страны о справедливой экономике Казахстана. За 1,5 часа мы прослушали объемный доклад, охватывающий все сферы экономических отношений в девяти направлениях. И эти направления были связаны с тем, как увеличить благосостояние народа, как сделать так, чтобы экономика работала. Все укладывалось в эту логику, это было понятно, доступно, даже сложные экономические вещи я понимал для себя, хотя я юрист», – делится своим впечатлением депутат.

По его мнению, введение прогрессивного налога является справедливой мерой. В целом, считает мажилисмен, уменьшить общее количество видов налоговых и иных обязательных платежей в бюджет означает отказ от ненужного и сосредоточение на том, что нужно, актуально и необходимо.

Также депутат согласен с введением персональной ответственности за результат министров и акимов на местах, которую обозначил глава государства.

«Это значит, что руководители могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности, после которой они могут быть уволены. Общество хотело, чтобы кто-то за что-то отвечал. По этому направлению президент услышал требования общества», – убежден депутат.  

Марат Башимов проникся идеей главы государства о том, что законы должны соответствовать тем конституционным изменениям, которые прошли, отвечать реалиям, требованиям и учитывать запросы общества.

«Требование президента ужесточить наказание за любые формы насилия в отношении несовершеннолетних нужно довести до логического конца, чтобы во всех сферах были стандарты для детей, не только там, где было насилие. Мы фактически не соблюдаем конвенцию прав ребенка. Посыл главы государства был такой – работать на будущее поколение. Мы должны создать детям условия, чтобы они еще больше укрепляли правозащитное начало», – считает он.

Башимов также высказался относительно референдума по строительству АЭС в Казахстане.

«Для нас, юристов, референдум – это акт высшего волеизъявления граждан, когда по конкретному вопросу каждый выражает свое мнение. Но я хочу напомнить, что даже в таких развитых странах, как Япония, были аварии. То есть даже если в стране, где законопослушный народ, верховенство права, культ традиций, происходят аварии, это всегда внушает определенный страх», – сказал мажилисмен.

И в заключении депутат высказался о затронутой в послании теме безопасности труда.

«Ранее олигархические структуры получили массу налоговых преференций и льгот, лоббировали свои интересы в высоких кабинетах. В парламенте будет уделено пристальное внимание этому, речь идет о пересмотре подписанных ранее документов, об этом говорил президент», - отметил депутат.

Также, по словам парламентария, нужно вносить изменения в существующий трудовой кодекс в части усиления прав трудящихся в надлежащем обеспечении работодателем безопасных условий труда. Особенно остро этот вопрос встал после недавней трагедии с шахтерами на «АрселорМиттал Темиртау».

«Не заботятся олигархи о безопасности труда, не хотят тратиться на это, жадность ими движет, а ценой их алчности, к сожалению, становятся человеческие жизни, и мы, как депутаты должны на законодательном уровне усилить ответственность собственников промышленных предприятий перед трудящимися», – заключил народный избранник.

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