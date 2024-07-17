Какие нормы содержит новый закон о торговле людьми

Общество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Напомним, 5 июля был подписан закон о противодействии торговле людьми

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Принятие специального закона создаст базовую основу регулирования всей системы противодействия торговле людьми, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД

Одна из новелл закона определяет порядок работы с жертвами торговли людьми. Он предполагает слаженную работу по идентификации и направлению для оказания помощи.

К примеру, сейчас по этому алгоритму работают полиция и НПО. Полиция выявляет факт, а жертву для оказания помощи перенаправляет в НПО и наоборот.

В случае выявления факта пограничной службой, информация будет направляться в полицию, а жертва - в НПО. Аналогичный алгоритм действий будет у посольств РК за рубежом и других субъектов противодействия торговле людьми.

Также отдельная глава посвящена защите прав несовершеннолетних, как наиболее уязвимой категории.

«Принятие специального закона создаст базовую основу регулирования всей системы противодействия торговле людьми, также определит круг и роль субъектов противодействия, а также механизм взаимодействия между ними. Снизит латентность торговли людьми через такие такие механизмы, как оценка рисков торговли людьми», – пояснили в МВД.

Закон вводится в действие по истечении 60 календарных дней после дня его первого официального опубликования, то есть 5 сентября.

Ранее сообщалось, что около 50 фактов торговли людьми выявили за три дня в Казахстане. В прошлом году, при обсуждении проблемы торговли людьми, представители НПО отмечали, что не все жертвы добровольно обращаются в правоохранительные органы для защиты своих прав

#закон #торговля людьми #противодействие

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