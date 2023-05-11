Актуальные проблемы борьбы с торговлей людьми обсудили в Астане

По данным МВД, с начала года в Казахстане зарегистрировано 65 преступлений, связанных с торговлей людьми.

Фото: Kazpravda.kz

О том, как в Казахстане совершенствуется законодательство по вопросам противодействия торговли, в ходе тематического форума в Астане обсудили заинтересованные стороны, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Форум по вопросам противодействия торговле людьми в РК. Фото: Kazpravda.kz

По данным МВД, с начала года в Казахстане зарегистрировано 65 преступлений, связанных с торговлей людьми, из них один случай – незаконное лишение свободы с целью эксплуатации, 11 фактов вовлечения занятием проституцией, в том числе 11 случаев вовлечения несовершеннолетних, 16 фактов торговли людьми, в том числе 12 несовершеннолетних, 37 фактов сводничества и притоносодержания.

Как отметили в министерстве, чаще всего торговля людьми связана с сексуальной эксплуатацией, принудительным трудом, принуждением к попрошайничеству, изъятием органов человека и торговле новорожденными детьми с целью усыновления.

Согласно статистике, ежегодно регистрируется более 100 преступлений, пресекается организованная деятельность до 5 преступных групп. В РК ликвидируются каналы вывоза граждан Казахстана в Королевство Бахрейн, Южную Корею и другие страны для дальнейшей эксплуатации.

Кроме того, в этом году выявлена организованная преступная группа из 6 человек, которая в течение года содержала притоны для проституции и сводничества.

По словам начальника Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Каната Нурмагамбетова, нередко такого рода преступления носят организованный характер. Несмотря на выявление преступлений, торговля людьми продолжает оставаться актуальной проблемой из-за социально-экономических процессов, прибыльности криминального бизнеса, высокой латентности явления.

«Для борьбы с такими вопиющими и циничными фактами нарушения прав человека требуется комплексный подход, объединяющий усилия государства и общества. Поэтому с участием общественности разработан проект закона о противодействии торговле людьми», – сообщил он.

Как пояснил министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов, законопроект по борьбе с торговлей людьми направлен на то, чтобы объединить разрозненные нормы законодательства. Сейчас отношения в этой сфере регулируются около 10 законами. Как отмечается, отраслевой законопроект призван бороться не с последствиями, а с причинами проблемы, а также консолидировать госорганы, НПО и общество.

Марат Ахметжанов. Фото: Kazpravda.kz

Проект закона определит в качестве уполномоченных органов Министерство внутренних дел РК и Министерство труда и социальной защиты населения РК и закрепит функции других госорганов, НПО и негосударственных коммерческих организаций. Также проект содержит нормы по предупреждению, преследованию всех форм торговли людьми, помощи жертвам, дает понятие жертвы торговли людьми и понятие эксплуатации человека.

Канат Нурмагамбетов отметил, что 28 апреля проект закона был внесен в Мажилис Парламента.

Канат Нурмагамбетов. Фото: Kazpravda.kz

Вместе с тем председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК Снежанна Имашева сообщила, что проект Закона «О противодействии торговле людьми», а также сопутствующие проекты изменений и поправок, были приняты в работу на пленарном заседании Мажилиса 3 мая.

«Мы ожидаем, что у субъектов противодействия будет больше инструментов, а также на системной основе появится возможность получать правовую помощь, социальные услуги. Мы ожидаем, что будет покончено с торговлей младенцами – в этой части проект со стороны парламентского корпуса будет дополнен», – отметила депутат, добавив, что 24 мая в Мажилисе пройдет презентация законопроекта.

Снежанна Имашева. Фото: Kazpravda.kz

Однако, несмотря на отсутствие отраслевого закона, Казахстан - в числе стран, которые первыми ввели в уголовный кодекс наказание за торговлю, трансплантацию органов и тканей, в то время как гражданские законы еще не предусматривали превентивные меры, отметила председатель Конституционного суда РК Эльвира Азимова.

«Практика показывает, что люди повторно могут становиться жертвами торговли. Это связано не только с их уязвимостью, но и с трудностями при трудоустройстве. Мы должны принимать комплексные и превентивные меры, чтобы пособники понимали, что госполитика в этом плане жесткая», – завила она.

Эльвира Азимова. Фото: Kazpravda.kz

Вместе с тем представители НПО отмечают, что периодически сталкиваются с трудностями при оказании помощи пострадавшим от торговли людьми.

«Не все, кому мы помогаем, добровольно обращаются в правоохранительные органы для защиты своих прав. На это есть различные причины», – рассказала директор Общественного объединения «Правовой центр женских инициатив «Сана Сезим» Шахноза Хасанова.

Шахноза Хасанова. Фото: Kazpravda.kz

Так, жертвы хотят быстрее вернуться на родину, либо получают незначительные денежные вознаграждения, также девушки опасаются распространения информации среди родственников об опыте, с которым они столкнулись.

Из-за психологических последствий пострадавшие от торговли людьми защищают своего работодателя, у них может развиться чувство страха и неверия. В некоторых случаях они дают ложную информацию, поскольку могут быть влюблены в своих работодателей или имеют наркотическую, алкогольную зависимость, рассказывает представитель центра.

Кроме того, трудно довести уголовное дело до суда из-за того, что сложно доказать факт купли-продажи человека, отмечает Шахноза Хасанова.

По статистике центра, которая расходится с официальной, с 2019 года помощь оказана около 700 пострадавшим от торговли людьми, в основном в городах Шымкент и Алматы.

«Самые распространенные виды эксплуатации, с которыми сталкиваются НПО при оказании помощи: 90% – трудовой эксплуатации, 7% – сексуальной эксплуатации, при этом 87% обращений поступило от мужчин, 22% – от женщин.

«87% пострадавшими являются иностранные граждане, среди которых граждане Узбекистана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Азербайджана, Украины и Польши. В 13% случаев пострадавшие от торговли людьми являются гражданами Казахстана», – отметила она.

Обычно у жертв не оказывается гражданства, документов, либо есть красные паспорта советского образца, либо они и вовсе не имели никаких документов, добавила спикер.