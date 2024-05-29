Около 50 фактов торговли людьми выявили за три дня в Казахстане

С 22 по 24 мая подразделения по борьбе с организованной преступностью МВД РК провели ОПМ «STOP-трафик», сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По информации МВД, всего было выявлено 49 фактов торговли людьми, 9 из которых в отношении несовершеннолетних граждан.

За создание и руководство ОПГ в отношении граждан, осуществляющих противоправную деятельность, связанную с «трафиком» людей, начато три досудебных расследования.

К примеру, в Астане пресечена преступная группировка из 17 человек, которая наладила схему по вовлечению и принуждению молодых девушек к сексуальной эксплуатации на территории девяти «элитных» банных комплексов. Было проведено более 30 обысковых мероприятий, изъяты денежные средства и шесть автомашин. Основные фигуранты арестованы.

В ведомстве добавили, что аналогичное ОПГ ликвидировано в Шымкенте. Здесь также изъяты денежные средства на сумму более 1 млн тенге, 16 тысяч долларов США и 10 автомашин. Лидеры и участники взяты под стражу.

«Похожая преступная группа с 2023 года действовала и в Петропавловске, где под угрозами физического насилия и шантажа в сексуальную эксплуатацию вовлекались молодые девушки. Уголовное дело по факту создания и руководства ОПГ в производстве», – отметил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

В ряде регионов выявлены факты эксплуатации людей из социально уязвимых слоев населения для занятия попрошайничеством.