Какие новые партии зарегистрировали в Казахстане

Министр юстиции Казахстана Канат Мусин в интервью журналистам в Парламенте рассказал, что на сегодняшний день в нашей стране зарегистрированы 2 новые политические партии, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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«На сегодня зарегистрированы партии «Байтақ» и Respublika. Две партии. Это полноценно зарегистрированные партии, которые обладают всеми правами», – сказал он.

Говоря о других партиях, глава Минюста добавил, что пока они не прошли регистрацию.

«С другими партиями работа продолжается, они еще не прошли первый этап. Причины прежние – документы не соответствуют законодательству», – пояснил Мусин.