Какие приняты меры поддержки заемщиков, пострадавших в "январской трагедии"

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В РГУ “Служба центральных коммуникаций” при Президенте РК состоялся брифинг на тему: «Финансовый сектор поддержит заемщиков, пострадавших в результате трагических происшествий в стране», сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.
Директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Александр Терентьев отметил, что многим субъектам микро и малого бизнеса был нанесен значительный материальный ущерб, и теперь им требуется время для ремонта испорченного имущества и восстановления нормального функционирования бизнеса.
В этой связи в начале этого года Агентством незамедлительно была проведена работа с банками и микрофинансовыми организациями и принят единый для всех кредиторов порядок предоставления отсрочек платежей по всем видам займов и микрокредитов.
В рамках установленного порядка отсрочка предоставляется всем пострадавшим юридическим и физическим лицам на 3 месяца, начиная со дня введения чрезвычайного положения.
В период отсрочки по займам и микрокредитам всеми банками и МФО не будут начисляться суммы неустоек, штрафов и пени, а также не допускается капитализация просроченного процентного вознаграждения. Кроме этого, допущенная просрочка в погашении кредитов и полученная отсрочка не будут являться основанием для ухудшения кредитной истории заемщика и предоставления негативной информации о нем в кредитные бюро.
Кроме того, в период отсрочки кредиторы не могут проводить претензионно-исковую работу по заемщикам, в том числе уведомлять их о необходимости погашения просроченной задолженности.
Для получения отсрочки заемщику необходимо написать заявление в произвольной форме любым доступным способом связи, либо путем личного посещения отделения кредитора. Это достаточно гибкий порядок, который был использован по отсрочкам, предоставленным в пандемический период 2020-2021 годов.
Алесандр Терентьев подчеркнул, что заявление может быть подано в течение 3 месяцев, то есть до 5 апреля текущего года.
Для заемщиков, которые в наибольшей степени пострадали во время беспорядков, может потребоваться более длительный период времени для полноценного восстановления собственного бизнеса. Поэтому по согласию кредитора и заемщика вместо 3-х месячной отсрочки может быть установлен другой более длительный срок отсрочки.
Сейчас для заемщиков важным вопросом является порядок погашения кредита после окончания срока отсрочки. Он может быть в виде равномерного распределения ранее отсроченных платежей до конца срока займа, либо увеличения срока займа для сохранения размера текущих платежей по кредиту. По согласованию кредитной организации с заемщиком может быть установлен и иной график.
"С начала введения чрезвычайного положения Агентством проводится усиленный контроль за соблюдением банками и МФО, установленных для них требований по предоставлению отсрочки физическим и юридическим лицам. В случае получения необоснованного отказа кредитора заемщики вправе обратиться в Агентство. По каждому обращению Агентством незамедлительно будут приняты меры надзорного реагирования для защиты прав потребителей финансовых услуг", - отметили в Агентстве.