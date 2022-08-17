Какие проблемы мешают строить «слышащее государство», рассказал эксперт

Сотрудник Института мировой экономики и политики Арман Токтушаков выделил 3 основных блока проблем в реализации концепции «слышащего государства», сообщает Kazpravda.kz.

Первая – институционального характера, в том числе сохраняющиеся проблемы в сфере защиты прав человека, недостаточная эффективность и слабость партийной системы.

«Вторая группа – проблемы, которые характерны для государственного аппарата. В частности, хронический характер носит у нас проблема высокой бюрократизированности госорганов (как центральных, так и местных). Это зачастую приводит к неэффективности реализации антикризисных социально-экономических реформ.

Еще одна проблема – слабая обратная связь с населением. Как неоднократно отмечал Президент в своих выступлениях, зачастую люди вынуждены обращаться к Главе государства вследствие «глухоты» и закрытости чиновников в центре и на местах. Поэтому сегодня для госаппарата ключевым приоритетом должны быть открытость и оперативное реагирование на запросы и проблемы людей.

Третья группа проблем связана с недостаточной активностью самого гражданского общества, его определенной разобщенностью и инертностью. Здесь главным образом следует обратить внимание на еще формирующуюся политическую культуру и не до конца выстроенные институты гражданского общества», - рассказал Арман Токтушаков.

Эксперт уверен, что эффективное преодоление этих блоков позволит вывести реализацию концепции «слышащего государства» на качественно новый уровень и придать реформам в стране еще большую динамику.