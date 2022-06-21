Общество Какие шаги предпримет Минобороны РК после случаев гибели солдат 21 июня 2022 г. 0:30 Асель Муканова Солдат, тебя ждут дома! Повышать престиж срочной службы и минимизировать потери в мирное время намерены в Министерстве обороны Казахстана. После нескольких трагических случаев с молодыми бойцами Глава государства дал поручение по устранению правонарушений и негативных явлений в казахстанской армии. В ответ оборонное ведомство приступило к разработке комплекса мер по «минимизации безвозвратных потерь в армии». Создана рабочая группа, в том числе с привлечением общественности, которая будет проводить всесторонний анализ причин гибели и травматизма личного состава. Основным целевым индикатором должно стать полное искоренение подобных фактов в Вооруженных силах. – Вся наша деятельность, как боевая, так и повседневная, направлена на сохранение жизни и здоровья военнослужащих срочной службы. Выработана система мер, направленных на поддержание среди военнослужащих правопорядка, воинской дисциплины и недопущение безвозвратных потерь. Выстроена система психологической службы на всех уровнях, которая будет усиливаться. На постоянной основе проводится индивидуально-воспитательная работа с солдатами, тренинги, опросы, беседы, коррекция состояния, – сообщил на брифинге заместитель начальника Генерального штаба – начальник департамента воспитательной и идеологической работы генерал-майор Серик Бурамбаев. В этом году зафиксирован лишь один случай смерти солдата-срочника в рядах вооруженных сил – в апреле в селе Отар скончался 18-летний Алибек Калбай, ведется следствие. – Каждая потеря, неважно от чего, – для нас тоже невосполнимая утрата. Мы, как и родные и близкие, очень переживаем, потому что понимаем: человек прибыл в вооруженные силы для исполнения воинского долга. И если возникают такие моменты, то, конечно, больно и нам, – подчеркнул Серик Бурамбаев. – Но вы должны понимать, что это проблемы не только армии, это проблемы всего общества. Суицидальную ситуацию в стране и на каком мы месте по оценке ВОЗ вы тоже прекрасно знаете. Соответствующий анализ и поиск путей решения проблемы мы постоянно проводим. Ежегодно призываем порядка 34 тысяч военнослужащих срочной службы, это хороший показатель. Нельзя сказать, что всех их мы в армию силком затаскиваем. Это патриоты, это их совершенно осознанное решение, понимание того, что защита Отечества – священный долг каждого. Министерство обороны разработало целый пакет предложений по повышению престижности прохождения срочной службы. Например, пока гражданин служит в армии, ему даются кредитные каникулы, то есть отсрочка. Для солдат, обучающихся дистанционно, в течение года создаются все условия для учебы, и им не обязательно брать академический отпуск. А положительная характеристика о прохождении срочной службы может повлиять на получение государственного образовательного гранта. Одни из тех, кто регулярно пополняет ряды казахстанской армии, – воспитанники детско-юношеского военно-патриотического движения «Жас сарбаз». Всего по стране их более 200 тысяч, и ежегодно сотни поступают в военные высшие учебные заведения и колледжи. Как раз в эти дни, с 19 по 24 июня, в рамках Года детей на базе полигона учебного центра «Спасск» в Карагандинской области проходит VІІІ Республиканский военно-патриотический сбор молодежи «Айбын». Как рассказал председатель движения «Жас сарбаз» капитан Мейрбек Мендыгалиев, в нем принимают участие более 600 воспитанников военно-патриотических клубов из всех регионов страны. Участников ждут различные конкурсы, соревнования по военно-прикладным видам спорта и предметам боевой подготовки, встречи c интересными личностями и культурно-досуговые мероприятия. И если предыдущие два сбора «Айбын» проходили в формате онлайн, то на этот раз предусмотрены и онлайн-, и офлайн-режимы. Впервые юные патриоты будут состязаться в военно-спортивных видах, творчестве и интеллекте не только на тактических полях учебного центра «Спасск», но и в цифровом пространстве «Айбын». Пред. След. Пред. След.