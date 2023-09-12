Какие жалобы на госслужащих поступают чаще всего

С начала года агентством рассмотрено 425 обращений граждан по вопросам качества оказания госуслуг.

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Наиболее часто гражданами обжалуются действия в сферах земельных отношений, архитектуры, ЖКХ, занятости и социального обеспечения, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на агентство по делам госслужбы.

К примеру, в Актюбинской области выявлен факт необоснованного отказа одному ТОО в регистрации авто из-за якобы наличия штрафов. Однако по итогам проверки было выявлено, что основанием для отказа служили некорректные данные в информационной системе СпецЦОН о наличии штрафов, а по факту они были погашены. По результатам реагирования регионального департамента автомобиль был зарегистрирован.

В Алматинской области отделом строительства, архитектуры и градостроительства Илийского района гражданке неоднократно отказывали в выдаче архитектурно-планировочного задания по причине отсутствия правоустанавливающего документа на земельный участок, а второго - самовольное строение на участке. При проверке установлено, что необходимые документы на земельный участок приложены и на земельном участке нет самовольного строения. Таким образом, после реагирования уполномоченного органа выдано архитектурно-планировочное задание.

В области Ұлытау гражданке было отказано в оказании госуслуги «прикрепление к медицинской организации», в связи с тем, что адрес проживания не входит в зону обслуживания поликлиники. По итогам рассмотрения жалобы права услугополучателя восстановлены.

В Костанайской области несвоевременно оказывались госуслуги по субсидированию фермеров из-за большого объема заявок должностными лицами управления сельского хозяйства и земельных отношений акимата Костанайской области. Для защиты прав и интересов услугополучателей направлено письмо акиму области о разрешении вопроса кадрового обеспечения в управлении. После чего управлению выделены дополнительные 4 штатные единицы.

В Северо-Казахстанской области гражданин обратился в ЦОН Жамбылского района за регистрацией прав на недвижимое имущество, подав договор купли-продажи, составленный собственноручно. Согласно законодательству, услуга должна была оказываться на бесплатной основе. Однако ЦОНом предложены платные услуги сопровождения оказания госуслуги по регистрации прав на недвижимое имущество.

Таким образом, установлен факт навязывания ЦОНом платных услуг при имеющейся возможности регистрации сделки на бесплатной основе. В результате вмешательства территориального департамента услуга оказана на бесплатной основе, а средства за платные услуги возвращены.

В агентстве отмечают, что в результате проверок к дисциплинарной ответственности привлечены 72 работника госорганов и подведомственных организаций, 14 должностных лиц привлечены к административной ответственности.