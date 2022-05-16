Какие жилищные улучшения ждут казахстанских военных

15 апреля 2022 года Главой государства Касым-Жомартом Токаевым был подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам воинской службы и жилищных отношений сотрудников специальных государственных органов и военнослужащих». Подробнее об этих изменениях, и какие улучшения ждут военных, нам рассказал заместитель начальника юридического департамента Министерства обороны полковник Саят Жангулов.

- Какие новшества включены в этот закон?

- В действующем законодательстве был выявлен ряд противоречий, пробелов и коллизий. Соответственно, было принято решение о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам воинской службы, жилищных отношений. В данный закон внесены такие понятия, как «мобильный жилой дом», кроме того в данном законе более четко регламентированы вопросы приватизации жилья, предоставления жилья, предоставления жилищных выплат военнослужащим. Также есть вопросы, касаемо призыва на воинскую службу; так, увеличен возраст призыва на воинскую службу военнослужащих по контракту до 32-х с половиной лет с 30 лет. Это позволит увеличить количество кандидатов для отбора на воинскую службу по контракту. Кроме того, увеличен возраст для приема кандидатов на воинскую службу, имеющих военно-медицинские специальности с 29 до 32 лет с учетом того, что они проходят обучение в медицинских учреждениях, срок обучения имеет более длительный характер, мы ему позволяем обучиться и можем призвать на воинскую службу после, до 32-х лет. Также необходимо отметить, что мы увеличили предельный срок на воинской службе на 5 лет. То есть, если предельный возраст составляет 50 лет, то мы можем увеличить его еще на 5 лет. Это позволяет нам сохранить квалифицированные кадры и избежать каких-либо коррупциогенных рисков.

Также в данном законе мы рассмотрели вопросы по отсрочке от призыва. То есть, мы предоставляем отсрочку от призыва для военнослужащих срочной службы при наличии ребенка или двоих детей, но при этом мы не учли тот факт, что у нас есть военнослужащие по призыву офицерского состава, которые тоже имеют детей, но в их отношении отсрочка не должна распространяться. Поэтому мы их призываем на воинскую службу в качестве военнослужащих по призыву, офицеров запаса. В целом вот такие вопросы отрегулированы в данном законе.

- Что такое модульный дом? Почему было принято решение перейти к такому способу обеспечения жильем?

- Мы не переходим полностью на модульные жилые дома. То есть, как у нас строилось капитальное жилье, так и строится. Модульные жилые дома, в них возникла необходимость в связи с тем, что есть у нас отдаленные гарнизоны, роты, которые находятся в отдалении от гарнизонов и строить для них отдельное, капитальное жилье нет необходимости, потому что эта же рота может быть передислоцирована в другую местность, для этого предусмотрен мобильный жилой дом. Он может состоять из нескольких квартир, соответственно, это будет такая же полноценная квартира со всеми удобствами для военнослужащих, ничем не отличающаяся от капитального жилья. Единственное отличие в том, что его можно будет собрать и перевезти в другую местность. Единственное, что в той местности нужно будет подвести коммуникации. Дома собираются по принципу «лего».

Если будет принято решение о передислокации подразделения, чтоб не оставлять пустые жилые дома и не строить их в новой местности, у нас есть уже готовый дом, который просто необходимо собрать и перевезти в другую местность.

- Как улучшится положение военнослужащих после принятия изменений и дополнений?

- В первую очередь, как я уже говорил, если человек достиг пенсионного возраста, он может продлить срок воинской службы до 5 лет. Раньше это касалось только профессорско-преподавательского состава Вооруженных Сил, то сейчас мы можем продлевать до 5 лет и другим военнослужащим. Это один из моментов, который мы предусмотрели. Следующий момент. Допустим, что военнослужащий не реализовал свое право и при отсутствии жилья уволился на пенсию и при этом, если он, допустим, умер на пенсии, то право приватизации переходит членам его семьи. Этот вопрос мы отрегулировали в законе. Кроме того, мы также рассмотрели вопрос о том, если военнослужащий увольняется с воинской службы, то раньше был такой момент, что для получения единовременных жилищных выплат, ему было необходимо собирать все документы по всем гарнизонам, где он проходил службу, что он там не обеспечивался жильем. Было очень много бюрократических процедур и не всегда эти документы сохранялись. Человеку приходилось доказывать свое право в судах. Мы оптимизировали этот процесс, облегчили его. Теперь при увольнении с воинской службы ему достаточно будет предоставить минимальный пакет документов. В первую очередь, что он в данном гарнизоне не имел жилья и при увольнении с этим минимальным пакетом документов он приходит к командованию части и ему выплачивается в полном объеме. Это один из тех плюсов, которых мы добились в этом законе.