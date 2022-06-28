Общество
Каким должен быть "правильный" исследовательский вуз – интервью с главой КАТУ
Миргуль Джилкишинова

Кайрат Айтуганов:

«Исследовательский университет – это вуз, у которого есть крепкая производственная база»

На этом основании университет может стать аналогом Силиконовой долины. Почему бы и нет?

Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина (КАТУ) на протяжении последних двух лет сделал мощный рывок в интеграции науки с производством. В настоящее время, когда науке в стране уделяется особое внимание, деятельность КАТУ может служить образцом «правильного» исследовательского вуза. Большинство учебных программ здесь ориентированы на практику, и это дает уверенность в том, что из стен вуза выйдут выпускники, ознакомленные со всеми нюансами своей будущей профессии.

Договориться об интервью с председателем правления КАТУ Кайратом Айтугановым было непросто. Руководитель одного из ведущих аграрных вузов не очень любит «мелькать» на страницах прессы, вот и на этот раз он предлагал написать про молодых ученых, магистран­тов и докторантов, занимающихся научными проектами.

«Если уж о ком и писать, так это о наших ученых, о социальных и коммерческих проектах университета, о достижениях наших студентов», – настаивал Кайрат Капарович. Но, ознакомившись с вопросами, на которые может ответить только первый руководитель, он все же уделил нам время.

– Кайрат Капарович, на юбилейной сессии Академии наук РК Президент Касым-Жомарт Токаев­ подчеркнул большую роль исследовательских вузов в строительстве Нового Казахстана. Какой вклад в развитие агропромышленного комплекса страны вносит КАТУ как исследовательский университет? Обладает ли вуз достаточным потенциалом?

– Присвоение статуса исследовательского университета совпало с таким важным событием, как передача в КАТУ трех дочерних организаций: Научно-производственного центра зернового хозяйства имени А. И. Бараева, Северо-Казахстанской сельскохозяйственной опытной станции и Казахского научно-исследовательского института лесного хозяйства и агролесомелиорации имени А. Бокейхана. Это послужило отправной точкой для дальнейшего научного развития, во-первых, самого университета, во-вторых – для становления трех предприятий. Это сейчас, по прошествии двух лет, я могу сказать, что перед нами открылся новый путь интеграции производства, образования и науки. А на самом деле мы получили проблемные на тот момент предприятия. Долги как по зарплате, так и перед банками, отсутствие видения долгосрочного развития, устаревшая техника...

Практически весь цвет науки нашего университета был задействован в восстановлении таких, по сути, уникальных производств. Туда постоянно выезжали наши ученые, специалисты. По сегодняшний день мы внимательно отслеживаем все этапы работы, будь то посевная, всходы или уборка урожая. Я могу с уверенностью говорить, что на примере КАТУ можно наблюдать сложившийся тандем науки и производства не на словах, а на деле.

– И каков на сегодня результат?

– НПЦ зернового хозяйства имени А. И. Бараева – это ведущее учреждение в республике, занимающееся выведением новых сортов зерновых, бобовых, масличных, кормовых культур для северных и центральных областей Казахстана, а также прикладными исследованиями по разработке технологий их возделывания. Внедрение научных разработок, а также соблюдение агротехнологии позволили в прошлом году завершить уборочные работы 16 сентября, то есть в оптимальные сроки, при урожайности 14,7 цент­нера с гектара (что выше среднерайонного и областного показателей на 5 и 5,5 ц⁄га соответственно), намолочено 3 657 тонн семян высшей репродукции.

НПЦ постепенно перешел на концепцию «Умное сельское хозяйство» с использованием цифровых технологий, информационно-аналитических, справочных и геоинформационных систем, данных дистанционного зондирования Земли, современной интеллектуальной техники. Также осуществляется переход на водосберегающие технологии возделывания сельскохозяйственных культур, на принципы органического земледелия.

Как результат увеличились доходы от сбыта сельхозпродукции. В целом за счет участия КАТУ в момент формирования, обоснования заявок в 2021 году на программно-целевое, грантовое и базовое финансирование, было привлечено 1 071,5 миллиона тенге бюджетных средств. Имеющаяся кредиторская задолженность в размере 311,2 миллиона тенге полностью погашена. Банковских займов у НПЦ на сегодняшний день не имеется.

ТОО «Северо-Казахстанская сельскохозяйственная опытная станция» на протяжении последних двух лет в условиях прогрессирующей засухи показывает рекордные урожаи – свыше 20 центнеров с гектара в среднем по всем видам возделываемых агрокультур.

А ведь всего два года назад и речи не могло быть о таком успехе. Лишь после того, как наши ученые включились в деятельность предприятия со своими знаниями и научными исследованиями, СХОС буквально поднялась с колен.

По итогам прошлого года на площади 12 316 га было намолочено 24 869 тонн зерна. При этом средняя урожайность составила 20,2 цент­нера на круг (рекордный урожай за последние 15 лет). На 9 центнеров этот показатель выше среднего по области и на 6 центнеров – среднего по району.

В 2021 году было заготовлено 8 тысяч тонн семян перспективных сортов высокой репродукции, данные семена полностью реализованы. В том числе тысяча тонн экспортирована в Кыргызстан в рамках межправительственных соглашений.

По итогам прошлого года общий доход вырос с 1,8 миллиарда до 2,8 миллиарда тенге, а чистая прибыль увеличилась более чем пятикратно: со 187 миллионов до 956 миллионов тенге. Полностью обновлен парк техники первого отделения.

Подчеркну: таких показателей удалось добиться за неполных два года. Хотя на момент передачи нам СК СХОС долги предприятия составляли 940 миллионов тенге. Теперь же можно смело говорить о развитии: обновляется инфраструктура, повышена зарплата работникам СХОС.

Еще одна дочерняя организация – ТОО «Казахский научно-исследовательский институт лесного хозяйства и агролесомелиорации имени А. Букейхана» (далее –КазНИИЛХА)­ – имеет три филиала: Алматинский, Западный и Алтайский. В прошлом году здесь начата работа по созданию научного опытно-экспериментального лесного питомника площадью четыре гектара. В результате совместной работы КАТУ и КазНИИЛХА в 2021 году увеличена доходность НИИ в 1,6 раза, и она достигла 511 миллионов тенге.

Каждая из трех организаций выполняет свою уникальную функ­цию, а в целом университет получил мощнейшую производственную базу как для проведения научных работ, так и для прохождения учебной практики обучающимися вуза. Бакалавры, магистранты, докторанты приобретают необходимый профессиональный опыт и навыки непосредственно на производстве.

– Не хотите же Вы сказать, что весь учебный процесс перенесли на поля?

– Нет, конечно. Учеба продолжается в традиционном формате. Число желающих учиться в нашем университете растет с каждым годом. На это, безусловно, влияют и качественный профессорско-преподавательский состав вуза, и оснащенность, и условия для занятий наукой непосредственно в университетских лабораториях.

В прошлом году открылся новый факультет «Лесное хозяйство, дикая природа и окружающая среда» – очень востребованное направление.

У нас есть программа двудипломного образования, мы сотрудничаем с университетами и научно-исследовательскими организациями из 30 стран мира. Деловые контакты с французским аграрным университетом AgroParisTech дают нам очень большой опыт в академической деятельности. Около 90% наших выпускников трудоустраиваются после окончания вуза. Не это ли главный показатель нашей работы?

– Вот Вы говорили про качественный профессорско-преподавательский состав. Скажите, а как удержать высококлассного специалиста? Не хочу Вас обидеть, но в настоящее время многие хотят работать в современных зданиях, комфортных условиях…

– Мы, конечно, располагаемся в старом здании, но ведь главное не «обертка», а содержание. Для нас ценен каждый преподаватель, каждый сотрудник. И поэтому мы создаем для них максимально комфортные условия, во-первых, на рабочем месте, во-вторых – через Локальный профсоюз университета.

Это и различные виды материальной помощи, бесплатные проездные карточки для использования в городском и пригородном общественном транспорте. Проработавшие в КАТУ не менее одного года члены профсоюза получают медицинское страхование, позволяющее бесплатно обслуживаться в лучших клиниках страны.

Каждый год Локальный проф­союз­ бесплатно отправляет сотни своих членов в санатории Казахстана, оплачивает проезд туда и обратно. Плюс к этому проводятся различные мероприятия с ценными призами для членов проф­союза. Кстати, в этом году ряды профсоюза расширились. Кроме университета и дочерних организаций, еще четыре предприятия агропромышленного комплекса добровольно вошли в структуру Локального профсоюза.

– Кайрат Капарович, наверное, и проблем в аграрной науке много? Что конкретно, как Вы считае­те, можно изменить на уровне аграрных вузов?

– Проблем действительно достаточно на разных уровнях. Например, короткий срок реализации проектов по проектно-целевому финансированию. За три года невозможно полноценно осуществить проект. Но мы не сетуем, мы работаем. Нас радует вовлеченность молодых ученых в науку. Сейчас на стадии реализации есть проекты, которые создавались магистрантами и докторантами, это реально жизнеспособные проекты. Один из них под названием «Птица: от двора к столу» недавно стал победителем национальных соревнований в сфере студенческого предпринимательства, стартапов и инноваций Enactus Kazakhstan National EXPO. Сейчас ребята готовятся к международному чемпионату, который пройдет осенью в Пуэрто-Рико.

Еще один проект КАТУ – «Энергетический напиток BALQYMYZ – получил Гран-при в республиканском конкурсе, организованном Фондом науки. И таких примеров у нас много. Важно, что каждый проект существует не на бумаге, а в реальности.

В рамках грантового финансирования МОН РК на 2020–2022 годы и 2021–2023 годы в настоящее время реализуется 31 проект, в том числе 19 проектов молодых ученых на общую сумму 1 029,83 миллиона тенге. В рамках программно-целевого финансирования министерств – сельского хозяйства и экологии, геологии и природных ресурсов – на 2021–2023 годы осуществляются 12 научно-технических программ на общую сумму 8 420,47 миллиона тенге.

Недавно стали известны результаты международного рейтинга университетов QS. Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина вошел в топ-16 казахстанских вузов данного авторитетного рейтинга.

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