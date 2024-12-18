Какое наказание грозит казахстанцам за вырубку елок

Экология
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Венера Баталова
корреспондент

Штраф за уничтожение или повреждение деревьев может достигать 3 692 000 тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В преддверии Нового года в нашей стране часто фиксируются случаи незаконной вырубки хвойных деревьев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Алматинской области

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, за незаконную рубку, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников, относящихся к лесному фонду, предусмотрены жесткие наказания.

Если ущерб составляет до 50 МРП, то для физических лиц штраф составляет 369 200 тенге.

Для субъектов малого бизнеса или некоммерческих организаций штраф составляет 1 107 600 тенге,  для субъектов среднего бизнеса – до 1 476 800 тенге, для крупных бизнес-структур – до 3 692 000 тенге.

Эти санкции носят не только административный характер. Если ущерб превышает 50 МРП, то рассматривается вопрос о привлечении к уголовной ответственности. Таким образом, незаконная рубка елей влияет не только на экологию, но и на юридическую ответственность граждан.

 

#штрафы #Новый год #елки

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