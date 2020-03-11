Какое решение по ОПЕК удовлетворит Казахстан, рассказал глава Минэнерго

Министр энергетики Нурлан Ногаев в интервью журналистам в Мажилисе рассказал о том, какое решение по ОПЕК удовлетворит Казахстан, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
"Казахстан за консенсус. Мы все понимаем, когда есть согласие, там всегда есть возможность определить будущее. Мы за то, чтобы все решения удовлетворяли все стороны", - заявил он.
Журналисты поинтересовались, какое решение способно удовлетворить Казахстан.
"Хорошие цены", - ответил министр.
Также у него спросили, была ли неожиданностью ситуация с ОПЕК.
"Конечно, это было неожиданностью. Ситуация меняется ежеминутно", - сказал Нурлан Ногаев.
Как отметил накануне в ходе заседания Правительства председатель Национального банка РК Ерболат Досаев, 24 февраля ситуация кардинально изменилась
на фоне усиления влияния распространения коронавируса на мировую экономику.
По его словам, 6 марта участники заседания ОПЕК+ не договорились об условиях сделки по сокращению добычи нефти.
"Россия не поддержала предложение снизить добычу. На этом фоне Саудовская Аравия 8 марта объявила о решении снизить цены на свою нефть для всех регионов мира и готовности увеличить добычу нефти с текущих 9,7 до 12 млн баррелей в сутки. Это привело к существенному снижению мировых цен на нефть. Так, 9 марта нефть марки Brent на мировых рынках торговалась в пределах 31-36,5 долларов США за баррель, снижение по сравнению с предыдущим днем составило более 30%", - проинформировал глава Нацбанка.