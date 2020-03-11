Какое решение по ОПЕК удовлетворит Казахстан, рассказал глава Минэнерго

Экономика
Лаура Тусупбекова
Фото: oouagoiwoye.edu.ng
Министр энергетики Нурлан Ногаев в интервью журналистам в Мажилисе рассказал о том, какое решение по ОПЕК удовлетворит Казахстан, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

"Казахстан за консенсус. Мы все понимаем, когда есть согласие, там всегда есть возможность определить будущее. Мы за то, чтобы все решения удовлетворяли все стороны", - заявил он.

Журналисты поинтересовались, какое решение способно удовлетворить Казахстан.

"Хорошие цены", - ответил министр.

Также у него спросили, была ли неожиданностью ситуация с ОПЕК.

"Конечно, это было неожиданностью. Ситуация меняется ежеминутно", - сказал Нурлан Ногаев.

Как отметил накануне в ходе заседания Правительства председатель Национального банка РК Ерболат Досаев, 24 февраля ситуация кардинально изменилась на фоне усиления влияния распространения коронавируса на мировую экономику.

По его словам, 6 марта участники заседания ОПЕК+ не договорились об условиях сделки по сокращению добычи нефти.

"Россия не поддержала предложение снизить добычу. На этом фоне Саудовская Аравия 8 марта объявила о решении снизить цены на свою нефть для всех регионов мира и готовности увеличить добычу нефти с текущих 9,7 до 12 млн баррелей в сутки. Это привело к существенному снижению мировых цен на нефть. Так, 9 марта нефть марки Brent на мировых рынках торговалась в пределах 31-36,5 долларов США за баррель, снижение по сравнению с предыдущим днем составило более 30%", - проинформировал глава Нацбанка.

Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Токаев лично вмешался в дело задержанного в Польше казахстанца: подробности
Застрявших в горах подростков спасли в Алматинской области
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
В Туркестанской области эвакуировали 81 человека из зоны подтопления
В Караганде детям возвращают слух с помощью имплантации
Казахскую тазы представили на международной выставке
Полиция выявила схему вывоза ГСМ за границу
Соколы стали причиной паузы старта ракеты «Союз-5» на Байконуре
Alibaba может войти в совет по развитию ИИ при Президенте РК
Конституция отражает новую модель отношений государства и личности - Эдуард Полетаев
Спасатели устроили гендер-пати для коллеги в СКО
Открыт прием заявок на президентские премии и гранты в СМИ
В Астане прошла экологическая акция у водоемов
Турнир по футболу «Кубок дружбы» объединил конфессии в Астане
Проект «Безопасный город» показывает высокие результаты в Кызылорде
Сеют зерно, надеются на подсолнечник
Когда яблони цветут
Королевство Нидерландов передало Жамбылской области 40 тысяч луковиц тюльпанов
Дети и взрослые все чаще становятся жертвами – Президент о проблеме одичавших собак
Глава государства наградил активных участников акции «Таза Қазақстан»
Президент ознакомился с деятельностью Фонда развития креативных индустрий
Патриотичная молодежь всегда и везде выступает двигателем перемен – Токаев
Помогут цифровые технологии
С тремя золотыми медалями завершили казахстанские боксеры этап Кубка мира
Лазерный луч защитит на дороге
В центре внимания – редкоземельные материалы
Не допускать давления на бизнес
Растет интерес к Алматы
Малая гидроэнергетика: не навредить экологии
Глава государства заслушал доклады руководителей ответственных госорганов
Токаев посадил дерево в столичном парке «Самал»
В шаге от элиты
Золото завоевала инспектор СОБРа
Ответственное и осознанное участие
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Спасибо за мужество и стойкость
В Караганде открылся креативный экохаб

Единую платформу закупок запустили в республике
Казахстан продвигает финансирование технологий будущего в р…
Стоимость нефти Brent превысила $120 за баррель
Цифровой паспорт товаров cделает рынок прозрачнее

