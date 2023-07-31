Какой будет погода в августе для казахстанцев

Фото: Kazpravda.kz

По данным метеослужбы, месяц начнется с неустойчивой погоды на большей части Казахстана. С прохождением атмосферных фронтов ожидаются кратковременные дожди c грозами с вероятностью града и порывистого ветра.

В первой декаде месяца прогнозируется небольшое понижение температуры воздуха:

- на севере, в центре, востоке республики ночью от +12 +22°С до +10 +18°С, днем от +30 +35°С до +22 +30°С,

- в южных регионах ночью от +20 +27°С до +18 +23°С, днем от +34 +42°С до +28 +35 °С.

На западе страны ожидается небольшое колебание температуры воздуха ночью от +13 +20°С до +20 +25°С, днем от +25 +30°С до +33 +41°С; на юго-западе ночью от +20 +25°С до +25 +30°С, днем температура воздуха сохранится в пределах +30 +40°С.

В течение второй и третьей декад августа на територии республики будет наблюдаться чередование барических образований. Жаркие и сухие дни будут сменяться прохладными и дождливыми, временами с грозами и градом. Температура воздуха будет колебаться в северных регионах ночью от +13 +20°С до +8 +15°С, днем от +17 +25°С до +23 +30°С, в южных и западных регионах основной фон температуры воздуха составит ночью +13 +22°С, днем +28 +38°С.

"Прогноз на месяц следует использовать как консультативный, который в последующем корректируется по мере изменения синоптической ситуации и уточняется прогнозами погоды на декаду", - добавили в Казгидромете.