Какой будет погода в ближайшие 3 дня в Казахстане

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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Прогноз погоды по Казахстану на 23-25 ноября предоставило РГП "Казгидромет", передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

По-прежнему большая часть Казахстана будет находиться под влиянием циклона пройдут осадки в виде дождя и снега. Сильные осадки (дождь, снег) ожидаются 23 ноября на юге, юго-востоке, 23-24 ноября – на северо-западе, 24 ноября – на севере республики.

Лишь к концу периода на юге и юго-востоке, в центре страны постепенно погода будет улучшаться, ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра 15-28 м/с, 23 ноября на севере, северо-западе очень сильный ветер 30 м/с и более, в северной половине с метелью, гололедом.

К концу периода на западе повышение ночью от 15 мороза-2 тепла до 8 мороза-8 тепла, на северо-западе, севере, в центре страны ожидается понижение температуры воздуха ночью до 3-15 мороза, на юге, юго-востоке республики ночью до 6 мороза-5 тепла, на востоке без значительных колебаний до 10 мороза-3 тепла.

#погода #Казгидромет #зима

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