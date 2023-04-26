Дожди и усиление ветра – погода по Казахстану 27-29 апреля

РГП «Казгидромет» представило прогноз погоды по Казахстану на 27-29 апреля, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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По данным метеослужбы, с прохождением атмосферных фронтальных разделов северо-западного циклона на западе, северо-западе, а затем, по мере смещения в восточном направлении, в северных, центральных и восточных регионах страны ожидаются дожди с грозами.

По республике прогнозируется усиление ветра, на западе и в южных регионах – пыльные бури.

Постепенно повысится температура воздуха днем в западных регионах до 23-33, на юге до 27-35, на юго-востоке до 23-30 тепла.

На остальной территории страны 27-28 апреля сохранится нынешний температурный фон, однако 29 апреля температура снова понизится ночью до 2-10, днем до 10-18 тепла.