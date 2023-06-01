Какой будет погода в июне для казахстанцев

Общество
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Специалисты АО "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по республике на июнь, сообщает Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

По данным метеослужбы, в первой декаде июня на большей части территории Казахстана прогнозируется жаркая погода.

Температура воздуха повысится:

- на юге страны ночью до +20+27°С, днем до +35+44°С;

- на севере, в центре РК ночью до +17+25°С, днем до +33+41°С;

- на юго-востоке республики ночью от +8+16°С до +20+25°С, днем от +24+31°С до +34+39°С;

- на востоке страны ночью от +2+10°С до +15+23°С, днем от +21+28°С до +33+38°С.

Такой высокий фон температуры воздуха будет связан с устойчивым выносом воздушных масс с районов Ирана и Средней Азии.

Лишь на западе с влиянием циклонов ожидаются кратковременные дожди с грозами и понижение температуры воздуха ночью от +18+25°С до +13+20°С, днем от +30+38°С до +25+33°С.

Но уже в конце первой декады циклоническая деятельность будет оказывать влияние не только на западные регионы, постепенно область пониженного давления охватит всю территорию страны. С прохождением фронтальных разделов на большей части республики пройдут кратковременные дожди с грозами, усилится ветер, не исключены град, пыльная буря. Также прогнозируется кратковременный спад жары.

Во второй и третьей декадах июня жаркие дни будут сменяться прохладной погодой с кратковременными дождями, порывистым ветром, грозой, градом и пыльной бурей.

Ожидается колебание температуры воздуха:

- на западе и юго-востоке страны ночью от +10+20°С до +16+26°С, днем от +21+31°С до +31+40°С;

- в северных, центральных и восточных регионах республики ночью от +5+15°С до +11+21°С, днем от +16+26°С до +26+36°С;

- на юге РК ночью от +13+23°С до +18+25°С, днем от +25+35°С до +32+42°С.

В июне средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2° на большей части республики, около нормы - в Восточно-Казахстанкой, на большей части Абайской и области Жетысу, в северо-восточной половине Павлодарской, на юго-востоке Алматинской областей.

Количество осадков прогнозируется меньше нормы на большей части республики, около нормы - на северо-западе, северо-востоке, юго-востоке и в горных районах юга страны.

 

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