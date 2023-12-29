Какой будет погода в Казахстане в последние дни уходящего года

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

РГП "Казгидромет" предоставил прогноз погоды по Казахстану на 29-31 декабря, передает Kazpravda.kz.

По информации метеослужбы, в заключительные дни уходящего года на большей части страны сохраняется оттепель.

Очередной циклон из районов Атлантики вызовет осадки, в виде мокрого снега и дождя, образование гололедных явлений и усиление ветра с метелью.

Температура воздуха прогнозируется ночью: на севере колебание от 5-15 до 0-5 мороза, в центре повышение от 5-15 до 0-5 мороза, на юге от 3-11 до 0-5 мороза, преобладающая температура на западе 3 мороза - 2 тепла, на востоке 0-10 мороза, на юго-востоке 2-10, в горных районах 12-17 мороза, дневные температуры в северной половине республики составит 5 мороза - 2 тепла, в южной половине 2-7 тепла, в горных районах 0-5 мороза.