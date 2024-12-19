Какой была инфляция в регионах Казахстана в ноябре

Банки и финансы
32
Гульмира Кунапия
корреспондент

Наибольшее значение годовой инфляции зафиксировано в Астане

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В ноябре годовая инфляция в стране замедлилась, составив 8,4%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Нацбанк

Напомним, в октябре этот показатель составил – 8,5%.

Сообщается, что ускорение годовой инфляции зафиксировано в 10 регионах, в 9 она замедлилась и в 1 осталась неизменной. Наибольшее значение годовой инфляции зафиксировано в Астане.

Цены на продовольственные товары в ноябре ускорились до 5,4% г/г (в октябре – 4,9%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в области Жетысу (7,9%), а минимальный – в Туркестанской области (3,2%).

Темп роста цен на непродовольственные товары ускорился до 8,0% г/г (в октябре – 7,8%). Максимальное значение зафиксировано в Туркестанской области (13,3%), минимальное – в Павлодарской области (5,1%).

Цены на платные услуги в ноябре замедлились до 13,3% г/г (в октябре – 14,3%). Вместе с этим значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Астане (16,2%), значительно ниже – в Туркестанской области (9,4%).

В ноябре рост месячной инфляции по стране составил 0,9%, что выше исторической средней (0,8% в октябре 2017-2021гг.).

#регионы #инфляция #Нацбанк #ноябрь

Популярное

Все
Пенсионная система Казахстана: становление и развитие
В Алматы завершился XII МКФ Bastau
Объединить усилия власти, бизнеса и общества
Условия под стать названию
«Барыс» набрал очки в Москве
В Карагандинском зоопарке поселились обезьяны Бразза
Креативно на казахском
Профилактика доказывает эффективность
Новые скрепы духовной столицы
Государственный деятель эпохи перемен
Инструменты роста
Все это следует шить!
Пресекли незаконную охоту на пернатых
В компании с Оффенбахом
Учредители детсада осуждены за содержание «мертвых душ»
​​​​​​​Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Региональный офис Euronews открылся в Астане
Бюджет Алматы «держит» бизнес
Закон Республики Казахстан
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Это счастье – стать родителями
Акимат Жамбылской области сделал заявление по поводу митинга в Таразе
Мост для межэтнического общения
Как защититься от харассмента?
Когда цифры говорят сами за себя...
Более миллиона тонн казахстанского зерна за 10 месяцев экспортировали в Таджикистан
Лудоман проиграл похищенные 14 млн тенге в Караганде
Глава государства посетил сельскую школу близ Талдыкоргана
Как определить подделку 10-тысячной банкноты
И дольше века газетный день
Президент отметил труд энергетиков госнаградами
Ее часто спрашивают: «Руың кiм?»
Ряды Международного Панфиловского движения пополнили школьники Байконыра
S&P отметило снижение рисков в банковском секторе Казахстана
Президент сменил посла Казахстана в Японии
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвали эксперты
Кызылординский рис: от поля до стола
Грустные думки аграрные
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Премьер провел оперативное совещание по поручениям главы государства
Токаев побеседовал с казахстанскими студентами в Будапеште
Токаев и Орбан посетили футбольный матч между сборными Венгрии и Германии
Производство шоколада может прекратиться
Лица старого Уральска

Читайте также

70% должников уменьшили сумму платежей по кредитам – AMANAT
Казахстан изучает российский опыт саморегулирования на микр…
Новые коллекционные монеты представил Нацбанк
Нацбанк выпускает коллекционные монеты AIÝ

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]