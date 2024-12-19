Какой была инфляция в регионах Казахстана в ноябре

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В ноябре годовая инфляция в стране замедлилась, составив 8,4%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Нацбанк

Напомним, в октябре этот показатель составил – 8,5%.

Сообщается, что ускорение годовой инфляции зафиксировано в 10 регионах, в 9 она замедлилась и в 1 осталась неизменной. Наибольшее значение годовой инфляции зафиксировано в Астане.

Цены на продовольственные товары в ноябре ускорились до 5,4% г/г (в октябре – 4,9%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в области Жетысу (7,9%), а минимальный – в Туркестанской области (3,2%).

Темп роста цен на непродовольственные товары ускорился до 8,0% г/г (в октябре – 7,8%). Максимальное значение зафиксировано в Туркестанской области (13,3%), минимальное – в Павлодарской области (5,1%).

Цены на платные услуги в ноябре замедлились до 13,3% г/г (в октябре – 14,3%). Вместе с этим значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Астане (16,2%), значительно ниже – в Туркестанской области (9,4%).

В ноябре рост месячной инфляции по стране составил 0,9%, что выше исторической средней (0,8% в октябре 2017-2021гг.).