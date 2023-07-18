Какой была инфляция в регионах РК за последний месяц, рассказали в Нацбанке

В июне рост месячной инфляции в стране составил 0,5%.

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В июне годовая инфляция в Казахстане замедлилась, составив 14,6%, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный банк РК.

В мае этот показатель составлял 15,9%.

По данным главного банка страны, годовая инфляция замедлилась во всех 20-и регионах республики. При этом, наибольшие значения годовой инфляции зафиксированы в Северо-Казахстанской, Улытауской, Акмолинской областях и Астане.

Цены на продовольственные товары в июне замедлились до 14,6% г/г (в мае – 16,5%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Мангистауской области (17,2%), а минимальный – в Алматы (12,7%).

Темп роста цен на непродовольственные товары замедлился до 15,8% г/г (в мае – 17,2%). Максимальное значение зафиксировано в Астане (21,5%), минимальное – в Алматинской области (12,4%).

Сообщается, что цены на платные услуги в июне замедлились до 13,3% г/г (в мае – 13,5%), при этом значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Улытауской области (17,3%), значительно ниже – в Абайской области (10,7%).

В июне 2023 года рост месячной инфляции в стране составил 0,5%.

Ранее Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75% годовых с коридором +/- 1 п.п.