Сколько работодатели задолжали казахстанцам

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По состоянию на 1 октября госинспекторы труда выявили задолженность по зарплате перед 17 тыс. работниками на сумму 3,8 млрд тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

Подобные нарушения зафиксированы на 260 предприятиях страны.

Кроме того, в ходе проведенных проверок в различных организациях выявлено около 6,9 тыс. нарушений трудовых прав.

Руководителям предприятий, на которых выявлена задолженность по зарплате, выдано 222 предписания, обязательных для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 34,6 млн тенге.

Сообщается, что в результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 15,6 тыс. работников. Им выплачено 3 млрд тенге.

Сообщается, что на особом контроле министерства находятся вопросы соблюдения трудового законодательства.

По данным на 1 октября т.г. государственными инспекторами труда проведено 4 338 проверок, в ходе которых выявлено 6 935 нарушений, из них: в сфере труда – 5 119; по безопасности и охране труда – 1 750; занятости населения – 66.

Работодателям выдано 2 604 предписания и наложено 3 134 административных штрафа на сумму 331,2 млн тенге. Отмечается, что в результате принятых мер защищены трудовые права 28 тыс. работников.