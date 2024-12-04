Камеры начали фиксировать среднюю скорость на дорогах Казахстана

Транспорт, Авто, Автодороги
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Дана Аменова
корреспондент

Нововведения коснутся всех водителей, передвигающихся по дорогам международного и республиканского значения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня, 4 декабря, вступил в силу закон, касающийся изменений в сфере дорожного движения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

«Ключевым моментом данных изменений является введение ответственности за превышение «средней скорости» на прямолинейных участках, которое будет фиксироваться камерами. «Средняя скорость» высчитывается путем деления пройденного пути на промежуток времени. Штраф составит от 5 до 40 МРП в зависимости от допущенного превышения средней скорости. То есть на разных участках дорог «средняя скорость» будет разной согласно формуле, которая будет индивидуально высчитывать автоматически каждый автомобиль», — рассказала старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Актоты Боранова.

Новшество введено с учетом анализа, где каждый третий на загородных трассах погибает из-за превышения скоростного режима, добавила она.

#МВД #дороги #камера #скорость #фиксация

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