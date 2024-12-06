Камеры Sergek появятся в Алматинской области

Более 9 тысяч камер общественного видеонаблюдения и 325 аппаратно-программных комплексов установят в Алматинской области, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В каждом районе создадут Центр оперативного управления (ЦОУ) для мониторинга системы видеонаблюдения, сбора данных с камер и координации действий полиции в экстренных ситуациях.

Также в области будут использовать приложение Sergek Qorgau, мобильный аппаратно-программный комплекс дорожной безопасности с AI Sergek Patrol и внедрят интеллектуальную транспортную систему Sergek ITS для анализа, мониторинга и прогнозирования транспортных потоков.