Камила Смагулова завоевала серебро на турнире по бадминтону в Гаване

Казахстанка выступала в дуэте с англичанином Роханом Хиллом

Фото: пресс-служба НОК РК

Представительница команды Казахстана по бадминтону Камила Смагулова стала обладательницей серебряной медали турнира XXIII Torneo Internacional Giraldilla 2025 в Гаване (Куба), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Спортсменка поднялась на вторую ступень пьедестала в соревнованиях среди смешанных пар.

В Гаване Смагулова выступала в дуэте с англичанином Роханом Хиллом.

В матче за золотую медаль Хилл и Смагулова уступили паре Диана Сото/Кристофер Сальвадор (Гватемала).