Канал сбыта наркотиков через соцсети ликвидировали в Костанайской области

Криминал
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Венера Баталова
корреспондент

В ходе обыска обнаружены и изъяты марихуана и гашиш общим весом свыше 30 кг, сотовые телефоны и 5 банковских карт

Кадр из видео

По информации АФМ, подозреваемые с мая 2024 года организовали интернет-магазин в Telegram-канале «Thс Seller» по реализации наркотических средств, оплата за товар производилась как наличными, так и криптовалютой, передает Kazpravda.kz

Установлено, что услугами интернет-магазина пользовались свыше 2 тыс. клиентов, проведено более 5 тыс. сделок по продаже наркотиков через платежные карты на сумму более 100 млн тенге.

С целью отмывания преступных доходов подозреваемые привлекли через мессенджер Telegram дроперов — подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты. Через эти карты они обналичивали крупные суммы, скрывая их незаконное происхождение.

Для транспортировки наркотических средств на преступные доходы подозреваемые приобрели две автомашины и мотоцикл, при этом оформив их на доверенных лиц. С целью конфискации на транспортные средства с санкции суда наложен арест.

Подозреваемые арестованы. Расследование продолжается.

#АФМ #соцсети #ликвидация #наркоканал

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